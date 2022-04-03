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Скільки українців має бути вбито та згвалтовано, поки Німеччина не посилить санкції - посол України

"Європейська правда"Неділя, 3 квітня 2022, 16:44
Андрій Мельник. Фото: Der Tagesspiegel

Посол України у Німеччині Андрій Мельник гостро відреагував на дискусії у німецькій коаліції навколо можливого посилення санкцій проти РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на своїй сторінці у twitter, перепостивши повідомлення голови МЗС Німеччини Анналени Бербок про можливість посилення санкцій проти РФ у відповідь на військові злочини росіян на Київщині.

"А тепер скажемо прямо: для того, щоб уряд світлофора (чинна німецька коаліція) нарешті наважився хоч трохи надалі чинити тиск на Росію та посилити подальші санкції (включаючи газове та нафтове ембарго?), треба знову вбити сотні мирних громадян України, а жінок знову зґвалтувати. Зрозуміло",- пише він.

Посол перемощує твіт Анналени Бербок, в якому глава німецького МЗС обіцяє дати відповідь на злочини російської армії. "Винні у цих воєнних злочинах мають бути притягнуті до відповідальності. Ми посилимо санкції проти Росії та надамо Україні ще більшу підтримку в її обороні", – додала вона.

Таким чином український посол відреагував на скандальну заяву міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера, який висловився проти запровадження ембарго на російські енергоносії.

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"Санкції вже є безпрецедентними. Але вони повинні вдарити по режиму Путіна і не поставити під загрозу стабільність Німеччини", – заявив він.

 Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, що після нападу Росії на Україну Лінднер заявив йому в Берліні, що Україні залишилось "всього декілька годин", тому виступив проти поставок зброї Києву та відключення РФ від SWIFT.

Як відомо, до початку відкритого вторгнення РФ Німеччина виступала категорично проти поставок озброєння Україні, бо вважала, що це призведе до ескалації на Донбасі.

Теми: Німеччинасанкціїдипломатичні відносиниМЗС
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