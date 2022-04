У Гомельській області Білорусі фіксують дедалі більше техніки РФ

До Гомельської області Білорусі, що розташована біля кордону з Україною, надходить все більше російської техніки, що може свідчити про ротацію російських військ.

Джерело: білоруський фотограф та блогер Антон Мотолько, засновник онлайн-проекту "MotolkoHelp" у Twitter

Дослівно: "До Гомельської області Білорусі надходить все більше російської техніки, що свідчить про ротацію військ, а не про їхнє виведення з Білорусі".

Деталі: Експерт наголошує, що вимогою України та інших країн має бути виведення російських військ як з України, так і з Білорусі.

"Якщо російські війська залишаться в Білорусі, це не вирішить проблеми українців, і ситуація в Білорусі стане набагато гіршою", - вважає він.

Раніше цього дня Мотолько повідомив, що на в'їзді в Гомель помітили велику колону з більш ніж 20 одиниць різної техніки, що рухалася у бік центру міста.

Також під Мінськом помічено колону з 20 одиниць техніки з відмітками "V", що рухалася трасою М5 у бік Гомеля. Повідомляється, що у неділю з Мінська у бік Гомеля йшло кілька колон, зокрема велика кількість БТРів, КамАЗів та вантажівок Урал.

12:30

A column of 20 vehicles with “V” marks was seen near Minsk, moving along the M5 highway towards Gomel. The column includes 2 armored personnel carriers, ~10 KamAZ and Ural trucks, 3 Tigr armored vehicles, 2 fuel trucks, 3 supply vehicles, and engineering equipment.

4/4 pic.twitter.com/s8AMTMIN8h — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 3, 2022

"З сьогоднішнього ранку ми спостерігаємо за рухом російських збройних сил у напрямку Гомеля. Проєкт "Беларускі Гаюн" зафіксував велику кількість переміщень по Гомельській області та у напрямку Мінськ-Гомель", - йдеться у повідомленні.

Мотолько також повідомляє, що до Гомеля під контролем самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка завезли крадені українські пікапи.

⚡️Ukrainian pickups were brought to Gomel under control of Lukashenka.



Flagshtok has repeatedly recorded Mitsubishi L200 pickups in Gomel.

All of them are of 2021 release, damaged, painted black or white and don’t have license plates. All of the vehicles are marked with “V”.

1/5 pic.twitter.com/rnBNAmbUPf — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 3, 2022

Перед війною, 4 лютого 2022 року, США передали українській прикордонній службі 40 пікапів Mitsubishi L200 останньої серії для захисту північних та східних кордонів країни від очікуваного російського вторгнення.

Пікапи Mitsubishi L200 неодноразово фіксувалися у Гомелі. Всі вони 2021 випуску, пошкоджені, пофарбовані в чорний або білий колір і не мають номерних знаків. Усі автомобілі мають маркування "V". На фотографіях видно, що модель, кольори, диски та наклейки на кузовах машин у Гомелі збігаються з українськими.

Photos show that model, colors, rims and stickers on the bodies of the vehicles in Gomel coincide with the Ukrainian ones.

4/5 pic.twitter.com/26YF4Hxd2J — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 3, 2022

"Якщо це правда, то ввезення та використання крадених автомобілів здійснювалося під контролем Лукашенка кількома білоруськими відомствами: органами прикордонної служби, митною інспекцією, ДІБДР та поліцією", - стверджує блогер.

If it’s true, the import and use of stolen vehicles was carried out under control of Lukashenka by several Belarusian agencies: the border service agencies, customs inspection, traffic police and the police.

5/5 pic.twitter.com/cp8XU97qRI — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 3, 2022

Мотолько також зазначив, що на військовому аеродромі у Мачулищах (Мінська область, Білорусь) у неділю спостерігається дуже висока льотна активність.

Зокрема, об 11.15 російський Іл-76 (бортовий номер RA-78831) прибув на аеродром у Мачулищах з Бєлгорода (Росія). О 15:00 цей літак Іл-76 вилетів з аеродрому в Мачулищах до Бєлгорода.