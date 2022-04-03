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У Гомельській області Білорусі фіксують дедалі більше техніки РФ

Катерина ТищенкоНеділя, 3 квітня 2022, 17:03
Колона техніки РФ із Мінська до Гомеля, фото MotolkoHelp

До Гомельської області Білорусі, що розташована біля кордону з Україною, надходить все більше російської техніки, що може свідчити про ротацію російських військ.

Джерело: білоруський фотограф та блогер Антон Мотолько, засновник онлайн-проекту "MotolkoHelp" у Twitter

Дослівно: "До Гомельської області Білорусі надходить все більше російської техніки, що свідчить про ротацію військ, а не про їхнє виведення з Білорусі".

Деталі: Експерт наголошує, що вимогою України та інших країн має бути виведення російських військ як з України, так і з Білорусі.

"Якщо російські війська залишаться в Білорусі, це не вирішить проблеми українців, і ситуація в Білорусі стане набагато гіршою", - вважає він.

Раніше цього дня Мотолько повідомив, що на в'їзді в Гомель помітили велику колону з більш ніж 20 одиниць різної техніки, що рухалася у бік центру міста.

Також під Мінськом помічено колону з 20 одиниць техніки з відмітками "V", що рухалася трасою М5 у бік Гомеля. Повідомляється, що у неділю з Мінська у бік Гомеля йшло кілька колон, зокрема велика кількість БТРів, КамАЗів та вантажівок Урал.

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"З сьогоднішнього ранку ми спостерігаємо за рухом російських збройних сил у напрямку Гомеля. Проєкт "Беларускі Гаюн" зафіксував велику кількість переміщень по Гомельській області та у напрямку Мінськ-Гомель", - йдеться у повідомленні.

Мотолько також повідомляє, що до Гомеля під контролем самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка завезли крадені українські пікапи.

Перед війною, 4 лютого 2022 року, США передали українській прикордонній службі 40 пікапів Mitsubishi L200 останньої серії для захисту північних та східних кордонів країни від очікуваного російського вторгнення.

Пікапи Mitsubishi L200 неодноразово фіксувалися у Гомелі. Всі вони 2021 випуску, пошкоджені, пофарбовані в чорний або білий колір і не мають номерних знаків. Усі автомобілі мають маркування "V". На фотографіях видно, що модель, кольори, диски та наклейки на кузовах машин у Гомелі збігаються з українськими.

"Якщо це правда, то ввезення та використання крадених автомобілів здійснювалося під контролем Лукашенка кількома білоруськими відомствами: органами прикордонної служби, митною інспекцією, ДІБДР та поліцією", - стверджує блогер.

Мотолько також зазначив, що на військовому аеродромі у Мачулищах (Мінська область, Білорусь) у неділю спостерігається дуже висока льотна активність.

Зокрема, об 11.15 російський Іл-76 (бортовий номер RA-78831) прибув на аеродром у Мачулищах з Бєлгорода (Росія). О 15:00 цей літак Іл-76 вилетів з аеродрому в Мачулищах до Бєлгорода.

Теми: БілорусьРосіявійна
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