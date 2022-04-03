Словацький міністр готовий платити за газ у рублях

Міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік заявив про готовність країни оплачувати поставки газу у рублях, як того вимагає РФ.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на actuality, про це міністр заявив в ефірі телеканалу RTVS.

За його словами, наразі словацький уряд вже працює над питанням диверсифікації поставок енергоресурсів, проте наразі відмовитися від російського газу не може.

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"Щоб не відмовлятися від газу, ми будемо платити російською валютою, якщо не домовимося про інше", – заявив Ріхард Сулік.

При цьому він визнає, що така "занадто прагматична похиція" може викликати критику всередині уряду.

Дійсно, пару днів тому прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер заявив, що на пропозицію Братислави "в Європейській комісії додатково обговорили ультиматум Путіна та підтвердили відмову від пропозиції РФ змінювати умови газових контрактів, перейшовши на оплату в рублях. "Єдність – наша найбільша сила. Платежі у доларах та євро будуть збережені",- пише він.

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Нагадаємо, на цьому тижні у РФ виступили з ультиматумом про переведення всіх газових контрактів із з "недружніми країнами" у рублі. Західні країни на це відповіли відмовою.

Тоді 31 березня Владімір Путін підписав указ, що містить компромісний варіант раніше висловлених вимог. Суть компромісу полягає в тому, що компанії з "недружніх країн" повинні будуть відкривати рахунки у російському Газпромбанку, класти туди оплату у доларах чи євро, після чого банк самостійно буде її переводити у рублі та передавати Газпрому.

У випадку незгоди РФ погрожує припинити продаж газу країнам ЄС.

Втім, від цієї пропозиції відмовилися міністри економіки Франції та Німеччини. Вони наполягають на неприйнятності будь-яких змін існуючих договорів.

Тепер ця позиція стала спільною для всього ЄС.

Детальніше про новий ультиматум Путіна у статті Дерев'яні погрози: які наслідки матиме новий газовий ультиматум РФ