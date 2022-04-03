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Китай дозволяє Росії використовувати крадені літаки для транспортування вантажів

Михайло ТкачНеділя, 3 квітня 2022, 18:03

Російська Федерація використовує для регулярних вантажних перевезень з Китаю літаки Boeing 757-200(F), які було викрадено у західних компаній. 

Джерело: Українська правда 

Деталі: Російська вантажна авіакомпанія Aviastar-TU Airlines у березні перереєструвала 5 вантажних літаків. Ще в лютому ці літаки були зареєстровані на Бермудських островах, про що свідчать відповідні бортові номери. 

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ФОТО: JETPHOTOS
 
ФОТО: JETPHOTOS
 
ФОТО: JETPHOTOS
 
ФОТО: JETPHOTOS
 
фото: planephotos

Саме реєстрацію на Бермудських островах мають літаки Boeing, які Росія та російські компанії брали у лізинг у західних фінансових установах. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ЄС ухвалив рішення про повну заборону на постачання та лізинг літаків, вертольотів та іншої авіатехніки до РФ і тому лізингодавці вимагають повернення літаків, але Росія відмовилась. Після чого країну було звинувачено у викраденні бортів на сумму більше ніж 20 млрд доларів. 

У березні міністр транспорту РФ Віталій Савельєв визнав крадіжку. 

Пряма мова Савельєва: "Ми залишили одразу весь парк. У нас в Росії зареєстровано і мають сертифікат льотної придатності 111 авіакомпаній".

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Деталі: За словами посадовця запити на повернення надійшли на більше, ніж 500 літаків. 

14 березня президент РФ Путін своїм підписом дозволив красти іноземні літаки та підписав закон, що дозволяє за рішенням уряду країни реєструвати права на іноземні літаки, які перебувають у лізингу російських компаній. Ініціатива спрямована на збереження парку іноземних повітряних суден російських перевізників.

І саме в березні пять літаків Boeing 757-200(F) російської вантажної компанії Aviastar-TU Airlines було перереєстровано з Бермудських островів в Росії. На підтвердження цього служать отримані літаками російські бортові номери замість бермудських. 

фото 6 
VQ-BCB став RA-73356  
ФОТО: JETPHOTOS
VQ-BON став RA-73355
VQ-BON став RA-73355
ФОТО: JETPHOTOS
VQ-BSX став RA-73354 
VQ-BSX став RA-73354 
ФОТО: JETPHOTOS
VQ-BBU став RA-73351  
VQ-BBU став RA-73351  
фото: jetphotos
VQ-BKK став RA-73352  
VQ-BKK став RA-73352  
фото: jetphotos

Також міністр транспорту зазначав що викрадені літаки не зможуть обслуговуватися на заході і можуть бути там заблоковані.

Пряма мова Савельєва: "Вони (літаки - ред.) не будуть обслужені на Заході, їх навіть не випустять через те, що ми забрали чужу власність".

Деталі: За його словами, за кордон вони більше ніколи не полетять, "лише в дружні країни".

Натомість дані публічних онлайн радарів свідчать що всі 5 літаків після крадіжки та перереєстрації в Росії регулярно літають до Китая. Загалом таких перельотів від початку війни було здійснено більше двадцяти. 

 
ФОТО: JETPHOTOS
 
ФОТО: JETPHOTOS
 
ФОТО: JETPHOTOS
 
ФОТО: JETPHOTOS
 
ФОТО: JETPHOTOS

Також деякі з зазначених літаків декілька разів літали до Єгипту та Бахрейну.

Найбільші лізингові компанії вже почали подавати до суду на Росію за крадіжку літаків з метою відшкодування мільярдних збитків. 

Теми: КитайРосіясанкціїавіа
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