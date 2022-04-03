Китай дозволяє Росії використовувати крадені літаки для транспортування вантажів

Російська Федерація використовує для регулярних вантажних перевезень з Китаю літаки Boeing 757-200(F), які було викрадено у західних компаній.

Джерело: Українська правда

Деталі: Російська вантажна авіакомпанія Aviastar-TU Airlines у березні перереєструвала 5 вантажних літаків. Ще в лютому ці літаки були зареєстровані на Бермудських островах, про що свідчать відповідні бортові номери.

ФОТО: JETPHOTOS

ФОТО: JETPHOTOS

ФОТО: JETPHOTOS

ФОТО: JETPHOTOS

фото: planephotos

Саме реєстрацію на Бермудських островах мають літаки Boeing, які Росія та російські компанії брали у лізинг у західних фінансових установах. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ЄС ухвалив рішення про повну заборону на постачання та лізинг літаків, вертольотів та іншої авіатехніки до РФ і тому лізингодавці вимагають повернення літаків, але Росія відмовилась. Після чого країну було звинувачено у викраденні бортів на сумму більше ніж 20 млрд доларів.

У березні міністр транспорту РФ Віталій Савельєв визнав крадіжку.

Пряма мова Савельєва: "Ми залишили одразу весь парк. У нас в Росії зареєстровано і мають сертифікат льотної придатності 111 авіакомпаній".

Деталі: За словами посадовця запити на повернення надійшли на більше, ніж 500 літаків.

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14 березня президент РФ Путін своїм підписом дозволив красти іноземні літаки та підписав закон, що дозволяє за рішенням уряду країни реєструвати права на іноземні літаки, які перебувають у лізингу російських компаній. Ініціатива спрямована на збереження парку іноземних повітряних суден російських перевізників.

І саме в березні пять літаків Boeing 757-200(F) російської вантажної компанії Aviastar-TU Airlines було перереєстровано з Бермудських островів в Росії. На підтвердження цього служать отримані літаками російські бортові номери замість бермудських.

VQ-BCB став RA-73356 ФОТО: JETPHOTOS

VQ-BON став RA-73355 ФОТО: JETPHOTOS

VQ-BSX став RA-73354 ФОТО: JETPHOTOS

VQ-BBU став RA-73351 фото: jetphotos

VQ-BKK став RA-73352 фото: jetphotos

Також міністр транспорту зазначав що викрадені літаки не зможуть обслуговуватися на заході і можуть бути там заблоковані.

Пряма мова Савельєва: "Вони (літаки - ред.) не будуть обслужені на Заході, їх навіть не випустять через те, що ми забрали чужу власність".

Деталі: За його словами, за кордон вони більше ніколи не полетять, "лише в дружні країни".

Натомість дані публічних онлайн радарів свідчать що всі 5 літаків після крадіжки та перереєстрації в Росії регулярно літають до Китая. Загалом таких перельотів від початку війни було здійснено більше двадцяти.

ФОТО: JETPHOTOS

ФОТО: JETPHOTOS

ФОТО: JETPHOTOS

ФОТО: JETPHOTOS

ФОТО: JETPHOTOS

Також деякі з зазначених літаків декілька разів літали до Єгипту та Бахрейну.

Найбільші лізингові компанії вже почали подавати до суду на Росію за крадіжку літаків з метою відшкодування мільярдних збитків.