Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Китай дозволяє Росії використовувати крадені літаки для транспортування вантажів

Михайло ТкачНеділя, 3 квітня 2022, 18:03

Російська Федерація використовує для регулярних вантажних перевезень з Китаю літаки Boeing 757-200(F), які було викрадено у західних компаній. 

Джерело: Українська правда 

Деталі: Російська вантажна авіакомпанія Aviastar-TU Airlines у березні перереєструвала 5 вантажних літаків. Ще в лютому ці літаки були зареєстровані на Бермудських островах, про що свідчать відповідні бортові номери. 

 
ФОТО: JETPHOTOS
 
ФОТО: JETPHOTOS
 
ФОТО: JETPHOTOS
 
ФОТО: JETPHOTOS
 
фото: planephotos

Саме реєстрацію на Бермудських островах мають літаки Boeing, які Росія та російські компанії брали у лізинг у західних фінансових установах. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ЄС ухвалив рішення про повну заборону на постачання та лізинг літаків, вертольотів та іншої авіатехніки до РФ і тому лізингодавці вимагають повернення літаків, але Росія відмовилась. Після чого країну було звинувачено у викраденні бортів на сумму більше ніж 20 млрд доларів. 

У березні міністр транспорту РФ Віталій Савельєв визнав крадіжку. 

Пряма мова Савельєва: "Ми залишили одразу весь парк. У нас в Росії зареєстровано і мають сертифікат льотної придатності 111 авіакомпаній".

Деталі: За словами посадовця запити на повернення надійшли на більше, ніж 500 літаків. 

ВІДЕО ДНЯ

14 березня президент РФ Путін своїм підписом дозволив красти іноземні літаки та підписав закон, що дозволяє за рішенням уряду країни реєструвати права на іноземні літаки, які перебувають у лізингу російських компаній. Ініціатива спрямована на збереження парку іноземних повітряних суден російських перевізників.

І саме в березні пять літаків Boeing 757-200(F) російської вантажної компанії Aviastar-TU Airlines було перереєстровано з Бермудських островів в Росії. На підтвердження цього служать отримані літаками російські бортові номери замість бермудських. 

фото 6 
VQ-BCB став RA-73356  
ФОТО: JETPHOTOS
VQ-BON став RA-73355
VQ-BON став RA-73355
ФОТО: JETPHOTOS
VQ-BSX став RA-73354 
VQ-BSX став RA-73354 
ФОТО: JETPHOTOS
VQ-BBU став RA-73351  
VQ-BBU став RA-73351  
фото: jetphotos
VQ-BKK став RA-73352  
VQ-BKK став RA-73352  
фото: jetphotos

Також міністр транспорту зазначав що викрадені літаки не зможуть обслуговуватися на заході і можуть бути там заблоковані.

Пряма мова Савельєва: "Вони (літаки - ред.) не будуть обслужені на Заході, їх навіть не випустять через те, що ми забрали чужу власність".

Деталі: За його словами, за кордон вони більше ніколи не полетять, "лише в дружні країни".

Натомість дані публічних онлайн радарів свідчать що всі 5 літаків після крадіжки та перереєстрації в Росії регулярно літають до Китая. Загалом таких перельотів від початку війни було здійснено більше двадцяти. 

 
ФОТО: JETPHOTOS
 
ФОТО: JETPHOTOS
 
ФОТО: JETPHOTOS
 
ФОТО: JETPHOTOS
 
ФОТО: JETPHOTOS

Також деякі з зазначених літаків декілька разів літали до Єгипту та Бахрейну.

Найбільші лізингові компанії вже почали подавати до суду на Росію за крадіжку літаків з метою відшкодування мільярдних збитків. 

Теми: КитайРосіясанкціїавіа
Головне сьогодні

фотоЧастина російської авіації перемістилася з Білорусі у Брянську область РФ – "Схеми"

Зеленський: Якщо не буде поставок зброї, Росія розглядатиме це як дозвіл наступати

Дитя нацизму та комунізму: прем'єр Словенії поширив мем про походження агресії РФ

США вважають, що можуть ідентифікувати підрозділи РФ, які вчинили звірства в Бучі - ЗМІ

Зеленський про росіян: "Вони знають, що вони нацисти"

фотоСоратник Медведчука Погребинський після обшуку залишив Україну – ЗМІ

Усі новини...
Китай
Китай заявив, що сприятиме миру в Україні, але на "власних умовах"
Китайські урядові хакери вели кібератаки на Україну перед вторгненням Росії – The Times
Лідери ЄС на саміті з Китаєм закликали допомогти припинити війну в Україні
Останні новини
06:04
Графік евакуаційних потягів на 7 квітня
05:36
відеоМонастирський: Бородянка – одне з найбільш зруйнованих міст Київщини
04:40
ЗСУ збили ворожу ракету, яка летіла на Полтаву
04:18
У громаді на Сумщині виявили закатованого зі зв’язаними руками
04:12
Прем’єр Італії підтримав ембарго на російські нафту і газ
03:49
У Сумах затримали чоловіка, який збирав дані для окупантів
03:35
фотоЧастина російської авіації перемістилася з Білорусі у Брянську область РФ – "Схеми"
03:18
Дуда вважає дії Росії геноцидом українців
02:49
ФБР знищило мережеву інфраструктуру російських хакерів
02:06
Уряд США допомагає доставити в Україну 5 тисяч станцій Starlink
Усі новини...