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Макрон та Шольц розповіли, що думають про трагедію в Бучі

Неділя, 3 квітня 2022, 18:52

Лідери Франції та Німеччини в неділю пообіді зробили заяви щодо масових вбивств росіянами мирних мешканців Бучі та інших окупованих міст та сіл.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Примітно, що обидва політики, які досі намагаються зберегти контакти з РФ та часи від часу проводять телефонні переговори з Путіним, опублікували свої дописи одночасно, хвилина в хвилину: о 16:43 за Києвом.

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Частково подібним є також їхній зміст.

"Фото, які надходять з Бучі, звільненого міста під Києвом, нестерпні. На вулицях сотні боягузливо вбитих мирних жителів", - написав президент Франції Емманюель Макрон.

"Страшні та жахливі кадри доходять до нас з України. У Бучі розстрілювали мирних жителів, у тому числі жінок, дітей та людей похилого віку", - написав федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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Шольц підкреслив, що йдеться про наслідки дій армії РФ, оскільки "Буча ще кілька днів тому контролювалася російськими військовими". Він також наголосив, що міжнародні організації мають отримати доступ до цих територій, щоб документувати злочини.

Макрон скористався нагодою, щоби висловити "співчуття жертвам і солідарність з українцями"

Обидва керівники держав наголосили на потребі розслідувати бучанську трагедію. "Ми повинні невпинно розслідувати злочини російських військових і притягувати винних до відповідальності", - заявив Шольц. "Російській владі доведеться відповідати за ці злочини", - доповнив його Макрон.

Раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Бучанська різанина була навмисним злочином РФ.

Тієї ж думки дотримується Британія. Британський посол заявила, що згвалтування стало зброєю російської армії, яку застосували свідомо.

Теми: МакронШольцБуча
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