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Генштаб: РФ відмовляється від наступу на Сіверському і частково Слобожанському напрямках

Катерина ТищенкоНеділя, 3 квітня 2022, 19:17
фото Генштабу ЗСУ

Імовірно, росіяни вирішили відмовитися від наступу на Сіверському та частково Слобожанському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "У зв’язку з початком відведення підрозділів збройних сил РФ з району міста Суми. Ймовірно, противник, не досягнувши мети операції на окремих напрямках, вирішив відмовитися від наступу на Сіверському та, частково, Слобожанському напрямках".

Деталі: На Сіверщині (Чернігівська область – ред.) завершується виведення підрозділів окупаційних військ на територію Білорусі. Будь-який контроль, зокрема і радіаційний прикордонниками Білорусі не здійснюється. Окупанти продовжують безперешкодно вивозити з України до Білорусі награбовані транспортні засоби та інше майно.

На Слобожанському напрямку протягом дня обстановка суттєвих змін не зазнала.

На Донецькому напрямку противник проводить перегрупування та посилення наявних військ. Так, підтверджується перекидання окремих підрозділів зі складу 37-ї окремої десантно-штурмової бригади (м. Черняховськ Калінінградської області) на територію Донецької та Луганської областей.

Противник продовжує зазнавати втрат в живій силі та військовій техніці. Так, в районі Харкова, завдяки вдалим діям підрозділів ЗСУ, зазнала значних втрат мотострілецька рота зі складу 59-го танкового полку. У Генштабі повідомляють, що втрати зазначеного підрозділу склали майже 80% особового складу.

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Через значні втрати особового складу, близько 25-и військовослужбовців 31-ї окремої десантно-штурмової бригади з Ульяновська відмовились брати участь у війні з Україною та мають бажання звільнитися.

Крім того, ліквідовано заступника командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади підполковника Віталія Слабцова.

Теми: Збройні силивійнаРосія
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