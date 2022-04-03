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Росіяни обстріляли Харків: більше 20 постраждалих, є загиблі

Катерина ТищенкоНеділя, 3 квітня 2022, 19:32
Росіяни обстріляли Харків: більше 20 постраждалих, є загиблі
Олег Синєгубов, фото з Facebook

Внаслідок обстрілу Слобідського району Харкова у неділю постраждали 23 людини, є загиблі.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Нещодавно ми мали обстріли Слобідського району міста Харкова, де, за нашими даними на цей час, є 23 постраждалих. Серед них є діти і є у вкрай важкому стані".

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Деталі: За словами Синєгубова, у неділю вдень також були обстріли околиць Харкова: Салтівки, П’ятихаток і Дергачів.

Протягом ночі було зафіксовано близько 50 обстрілів.

Пізніше голова ОВА повідомив у Telegram, що внаслідок обстрілу Слобідського району Харкова є також загиблі. 

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Теми: Харківвійна
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