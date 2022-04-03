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Німеччина відмовила Україні у передачі БМП Marder - ЗМІ

Неділя, 3 квітня 2022, 19:44

Берлін відмовив Києву у передачі 100 бронетранспортерів Marder. 

Як повідомляє "Європейcька правда", про це пише Welt.

Видання має в розпорядженні лист від українського Міноборони, датоване 30 березня.

 

У листі, підписаним міністром оборони України Олексієм Резніковим, Україна просить передати 100 бронетранспортерів Marder. 

Як зазначає видання - спочатку запит було відхилено. При чому у Берліні не сталои відповідати офіційно – про це міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт відповіла у телефонній розмові із Резніковим.

Згодом в Мінобррони Німечични відповіли на запит Welt, підтвердивши, що такий запит від Києва дійсно був.

У німецькому міноборони пояснюють свою відмову тим,  "усі наші власні бойові машини піхоти Marder пов’язані з зобов’язаннями НАТО, тому рішення також має бути прийняте в рамках Альянсу".

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Натомість 1 квітня німецькі ЗМІ повідомили, що Міноборони Німеччини ухвалило рішення схвалити постачання Україні БМП із запасів колишньої НДР, які зараз знаходяться у Чехії. 

Нагадаємо, бронетранспортери Marder випускалися у ФРН у 1969-1975 роках, однак досі стоять на озброєнні Німеччини. У 2010 року розпочався процес їх заміни на більш сучасну модель БМП Puma.

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