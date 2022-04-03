На Херсонщині російські окупанти викрали журналіста
Неділя, 3 квітня 2022, 19:52
У Новій Каховці на Херсонщині російські окупанти викрали журналіста Олександра Гунька.
Джерело: Національна спілка журналістів України у Telegram
Деталі: Окупанти затримали головного редактора видання "Нова Каховка.City"
Повідомляється, що у Новій Каховці Херсонської області російські окупанти провели обшук у помешканні відомого місцевого журналіста.
Після обшуку росіяни вилучили телефони та електронні пристрої, а журналіста затримали. Про це поінформували місцеві журналісти.
Новокаховські журналісти також зазначають, що на редакційну пошту видання "Нова Каховка Сіті" раніше приходив лист із пропозицією співпраці та закликом висвітлювати події "правильно".