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На Херсонщині російські окупанти викрали журналіста

Валентина РоманенкоНеділя, 3 квітня 2022, 19:52

У Новій Каховці на Херсонщині російські окупанти викрали журналіста Олександра Гунька.

Джерело: Національна спілка журналістів України у Telegram

Деталі: Окупанти затримали головного редактора видання "Нова Каховка.City"

Повідомляється, що у Новій Каховці Херсонської області російські окупанти провели обшук у помешканні відомого місцевого журналіста.

Після обшуку росіяни вилучили телефони та електронні пристрої, а журналіста затримали. Про це поінформували місцеві журналісти.

Новокаховські журналісти також зазначають, що на редакційну пошту видання "Нова Каховка Сіті" раніше приходив лист із пропозицією співпраці та закликом висвітлювати події "правильно".

Теми: Херсонська областьЗМІвійнаокупація
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