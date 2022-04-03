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Харківщина: росіяни обстріляли евакуаційну колону на шляху до Балаклії, є жертви

Катерина ТищенкоНеділя, 3 квітня 2022, 20:08
ФОТО VISTIBALAKLII.COM.UA

Російські війська обстріляли колону, яка їхала евакуювати людей зі зруйнованої лікарні в тимчасово окупованій Балаклії Харківської області, є загиблі.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "По Балаклії, де було зруйновано вчора лікарню. Лікарі самостійно намагалися виїхали звідти і евакуювати людей. По домовленості було направлено колону, яку не запустили в місто, вона була обстріляна ще на підходах російськими окупантами на блокпосту.

Є жертви. За попередніми даними, водій одного з автобусів загинув".

Деталі: Синєгубов також повідомив, що тривають бої в місті Ізюм, Збройні Сили України утримують позиції.

В Ізюмі також було збито ворожий літак СУ-34, пілота взяли в полон.

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За словами голови ОВА, на Харківщині було евакуйовано населений пункт Барвінкове, звідти вивезли близько 5 тисяч людей.

Також почалася евакуація мешканців міста Лозова, де мешкає близько 60 тисяч людей. Люди будуть виїжджати і залізничним транспортом, і власними авто.

"Це кроки на випередження. Ми прогнозуємо ситуацію. Ці населені пункти можуть опинитися в колі бойових дій", - зазначив Синєгубов.

Що передувало: У тимчасово окупованій Балаклії на Харківщині у суботу російські снаряди влучили в районну лікарню. Зазначалося, що близько 70 пацієнтів та медичний персонал потребують негайної евакуації.

Теми: Харківська областьвійнаевакуація
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