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CША анонсували нові санкції за злочини у Бучі

Неділя, 3 квітня 2022, 20:10

Речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати готові "дуже скоро" запровадити нові санкції проти РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву він зробив у ефірі MSNBC Sunday, відповідачі на запитання, як США відреагує на заклик Володимира Зеленського ввести нові санкції за злочини РФ у Бучі.

 "Коли йдеться про наші санкції, ми завжди говорили, що ми продовжуватимемо чинити тиск на президента Путіна, на Кремль, на всіх, хто його оточує, включаючи олігархів і приближених, які надають повноваження цій війні проти України… Тому я підозрюю, що дуже скоро ви побачите додаткові дії", - заявив він.

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 Речник Держдепу також заявив, що США зроблять все можливе для притягнення відповідальності винуватців цього злочину.

"Ми вже побачили, що російські війська скоїли військові злочини. Тепер ми робимо, ми збираємо інформацію, по-перше, щоб висвітлити те, що вони роблять, але й також для того, щоб забезпечити притягнення до відповідальності всіх тих, хто вчинив ці злочини. Це наша місія", – продовжив він.

Нагадає, до розслідування злочинів РФ у Бучі закрикали й лідери ЄС.

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"Ми повинні невпинно розслідувати злочини російських військових і притягувати винних до відповідальності", - заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. "Російській владі доведеться відповідати за ці злочини", - доповнив його президент Франції Емануель Макрон.

Про нові санкції протии РФ заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Теми: СШАсанкціїРосіяБуча
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