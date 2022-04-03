Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

НАТО готове швидко надати членство Фінляндії та Швеції

Неділя, 3 квітня 2022, 20:28

Якщо Фінляндія та Швеція подадуть заявки на членство у НАТО, альянс здатний дуже швидко прийняти їх.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву в в ефірі телеканалу CNN зробив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

"Ми ведемо гарний діалог із політичними лідерами Фінляндії... та зі Швецією. Звичайно, вирішувати їм, але якщо вони подадуть заявки, їх схвалять усі 30 союзників по НАТО. Ми знайдемо способи, як швидко це зробити",— заявив він.

Нагадаємо, напередодніпПрем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що будь-яке рішення про членство країни в НАТО має бути прийняте швидко і найкраще - цієї весни. 

На тлі війни в Україні підтримка членства Фінляндії різко зросла, а цільова група на чолі з міністром закордонних справ вивчає шляхи зміцнення національної безпеки, включаючи можливе членство в НАТО.

28 березня президент Фінляндії Саулі Нііністьо обговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом "принципи та процедури" прийняття до Альянсу нових членів.

Сходої позиції дотримуються і в Швеції.

ВІДЕО ДНЯ

Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон, яка ще на початку березня заявляла про непринятність вступу до НАТО, тепер стверджує, що вторгнення Росії в Україну докорінно змінило безпекову ситуацію у Європі, внаслідок чого членство у НАТО стало цілком прийнятним для Швеції.

Теми: НАТОШвейцаріяФінляндія
Головне сьогодні

Британія надасть Україні бронетехніку – The Times

фотоЧастина російської авіації перемістилася з Білорусі у Брянську область РФ – "Схеми"

Зеленський: Якщо не буде поставок зброї, Росія розглядатиме це як дозвіл наступати

Дитя нацизму та комунізму: прем'єр Словенії поширив мем про походження агресії РФ

США вважають, що можуть ідентифікувати підрозділи РФ, які вчинили звірства в Бучі - ЗМІ

Зеленський про росіян: "Вони знають, що вони нацисти"

Усі новини...
НАТО
Сергій Сидоренко: Наше членство в НАТО перестало бути далекою перспективою
Шольц пропонував Зеленському відмовитися від НАТО, щоб запобігти війні - WSJ
Якщо українці на референдумі підтримають курс на НАТО, будуть ще одні переговори – Арахамія
Останні новини
07:12
У Білому домі кажуть, що не слід мати ілюзій, що цілі Росії змінилися
06:48
Зведення штабу: ворог безуспішно намагався прорвати оборону біля Новотошківського
06:26
Британія надасть Україні бронетехніку – The Times
06:04
Графік евакуаційних потягів на 7 квітня
05:36
відеоМонастирський: Бородянка – одне з найбільш зруйнованих міст Київщини
04:40
ЗСУ збили ворожу ракету, яка летіла на Полтаву
04:18
У громаді на Сумщині виявили закатованого зі зв’язаними руками
04:12
Прем’єр Італії підтримав ембарго на російські нафту і газ
03:49
У Сумах затримали чоловіка, який збирав дані для окупантів
03:35
фотоЧастина російської авіації перемістилася з Білорусі у Брянську область РФ – "Схеми"
Усі новини...