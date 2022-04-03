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НАТО готове швидко надати членство Фінляндії та Швеції

Неділя, 3 квітня 2022, 20:28

Якщо Фінляндія та Швеція подадуть заявки на членство у НАТО, альянс здатний дуже швидко прийняти їх.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву в в ефірі телеканалу CNN зробив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

"Ми ведемо гарний діалог із політичними лідерами Фінляндії... та зі Швецією. Звичайно, вирішувати їм, але якщо вони подадуть заявки, їх схвалять усі 30 союзників по НАТО. Ми знайдемо способи, як швидко це зробити",— заявив він.

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Нагадаємо, напередодніпПрем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що будь-яке рішення про членство країни в НАТО має бути прийняте швидко і найкраще - цієї весни. 

На тлі війни в Україні підтримка членства Фінляндії різко зросла, а цільова група на чолі з міністром закордонних справ вивчає шляхи зміцнення національної безпеки, включаючи можливе членство в НАТО.

28 березня президент Фінляндії Саулі Нііністьо обговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом "принципи та процедури" прийняття до Альянсу нових членів.

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Сходої позиції дотримуються і в Швеції.

Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон, яка ще на початку березня заявляла про непринятність вступу до НАТО, тепер стверджує, що вторгнення Росії в Україну докорінно змінило безпекову ситуацію у Європі, внаслідок чого членство у НАТО стало цілком прийнятним для Швеції.

Теми: НАТОШвейцаріяФінляндія
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