Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мешканець Закарпаття продавав чоловікам довідки для виїзду за кордон по 20 тисяч євро

Катерина ТищенкоНеділя, 3 квітня 2022, 20:33
Мешканець Закарпаття продавав чоловікам довідки для виїзду за кордон по 20 тисяч євро
ілюстративне фото ДПСУ

Мешканець Закарпаття продавав військовозобов’язаним чоловікам за 20 тисяч євро довідки для виїзду за кордон.

Джерело: МВС

Дослівно: "В рамках відкритого кримінального провадження встановлено, що злочинець виготовляв довідки військово-лікарської комісії про непридатність до проходження військової служби без фактичного проходження особою необхідних обстежень.

Реклама:

За свої послуги зловмисник правив по 20 тисяч євро з кожного "клієнта"".

Деталі: Організатора схеми викрили співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби, Служба безпеки України та Національна поліція України за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

Теми: Закарпаттякордонвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Закарпаття
Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпатської області
На Закарпатті викрили ділків, які продавали неякісні бронежилети для ЗСУ 
Президентка Угорщини Новак приїхала на Закарпаття
Останні новини
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
Усі новини...
Реклама: