Мешканець Закарпаття продавав чоловікам довідки для виїзду за кордон по 20 тисяч євро

Мешканець Закарпаття продавав військовозобов’язаним чоловікам за 20 тисяч євро довідки для виїзду за кордон.

Джерело: МВС

Дослівно: "В рамках відкритого кримінального провадження встановлено, що злочинець виготовляв довідки військово-лікарської комісії про непридатність до проходження військової служби без фактичного проходження особою необхідних обстежень.

За свої послуги зловмисник правив по 20 тисяч євро з кожного "клієнта"".

Деталі: Організатора схеми викрили співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби, Служба безпеки України та Національна поліція України за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.