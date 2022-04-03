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Мешканець Закарпаття продавав чоловікам довідки для виїзду за кордон по 20 тисяч євро

Катерина ТищенкоНеділя, 3 квітня 2022, 20:33
ілюстративне фото ДПСУ

Мешканець Закарпаття продавав військовозобов’язаним чоловікам за 20 тисяч євро довідки для виїзду за кордон.

Джерело: МВС

Дослівно: "В рамках відкритого кримінального провадження встановлено, що злочинець виготовляв довідки військово-лікарської комісії про непридатність до проходження військової служби без фактичного проходження особою необхідних обстежень.

За свої послуги зловмисник правив по 20 тисяч євро з кожного "клієнта"".

Деталі: Організатора схеми викрили співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби, Служба безпеки України та Національна поліція України за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

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Теми: Закарпаттякордонвійна
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