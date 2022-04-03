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В Україні створять Книгу катів, куди внесуть російських окупантів

Альона Мазуренко Неділя, 3 квітня 2022, 21:24

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні створять книгу катів, куди вноситимуть російських окупантів, причетних до злочинів в Україні.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Я ухвалив рішення про створення спеціального механізму правосуддя в Україні для розслідування та судового розгляду кожного злочину окупантів на території нашої держави.

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Суть цього механізму – спільна робота національних та міжнародних фахівців: слідчих, прокурорів та суддів. Цей механізм допоможе Україні та світу притягнути до конкретної відповідальності осіб, які розв'язали або будь-яким чином брали участь у цій страшній війні проти українського народу та у злочинах проти наших людей...

Кожен винний у таких злочинах буде внесений у спеціальну Книгу катів, буде знайдений і покараний".

Деталі: За його словами, міністерство закордонних справ, Офіс генпрокурора, Нацполіція, СБУ, розвідка та інші структури повинні спрямувати всі зусилля на те, щоб цей механізм запрацював негайно.

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Теми: ЗеленськийРосіяокупаціявійна
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