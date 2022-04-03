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"Заморити голодом військову машину Путіна" - Джонсон пообіцяв нові санкції

Неділя, 3 квітня 2022, 21:49

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна посилить санкції проти Москви та посилить військову допомогу Україні після "підлих нападів на мирне населення" під Києвом.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву уряду Британії. 

"Я зроблю все, що в моїх силах, щоб заморити голодом військову машину Путіна", — пообіцяв у заяві Джонсон.

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"Ми посилюємо наші санкції та військову підтримку, а також зміцнюємо наш пакет гуманітарної підтримки, щоб допомогти тим, хто потребує допомоги на місцях", – додав він.

Борис Джонсон також обіцяє 

Велика Британія була на передовій у підтримці розслідування злочинів РФ. "Велика Британія була на передовій у підтримці Міжнародгного кримінального суду у розслідуванні звірств, скоєних в Україні. Міністерство фінансів санкціонувало додаткову фінансову підтримку та залучення спеціалістів-розслідувачів – ми не заспокоїмося, поки правосуддя не  переможе",- додає Джонсон. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, напередодні про нові санкції проти РФ за військові злочини у Київській області заявили у Сполучених Штатах, а аткож у  Німеччині.

Теми: ПутінБорис ДжонсонсанкціїБуча
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