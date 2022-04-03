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Гумкоридорами в неділю евакуювали майже 2700 людей

Катерина ТищенкоНеділя, 3 квітня 2022, 22:23
Ірина Верещук, фото МінТОТ

У неділю гуманітарними коридорами було евакуйовано 2 694 людини, з них майже 1,5 тисячі осіб – з Луганщини.

Джерело: голова МінТОТ Ірина Верещук на брифінгу

Дослівно: "З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області вдалося евакуювати 1 467 людей.

Попри домовленості, російськи окупаційні війська систематично порушували режим тиші під час проведення евакуації в Луганській області".

Деталі: З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя у неділю доїхали 469 маріупольців.

"Зараз пройшли останній блокпост окупаційних військ у місті Василівка 10 автобусів, які евакуювали сьогодні з міста Бердянськ 408 маріупольців", - повідомила Верещук.

Також вдалося пройти блокпости і колоні автобусів, які від суботи дня утримувалися російськими військовими. Це понад 350 людей з Маріуполя та Бердянська.

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"Також сьогодні до міста Мангуш доїхали 7 автобусів у супроводі делегації Міжнародного комітету Червоного хреста, яким РФ погодила можливість заїзду в місто Маріуполь ще 1 квітня. Ведуться перемовини, щоб вони завтра продовжили рух до Маріуполя", - повідомила голова МінТОТ.

Теми: Верещукевакуація
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