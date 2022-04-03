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Від російських окупантів звільнили три села, важливих для деблокади Чернігова

Неділя, 3 квітня 2022, 22:40

Українські військові звільнили населені пункти Количівка, Ягідне, Іванівка Чернігівської області, де розташовані розв'язки на ключовій трасі до Чернігова.

Джерело: Оперативне командування "Північ"  на Facebook.

Дослівно: "Количівка, Ягідне, Іванівка... Ці населені пункти Чернігівської області ще довго будуть пам'ятати жахіття війни.

Купа розбитого та спаленого українськими військовими російського металобрухту "прикрашає" трасу від Чернігова у бік Козельця. Самі ж путінські вбивці або лягли замертво на українську землю, або жалюгідно повтікали.

Наразі населені пункти звільнені від рашистської навали. Територія зачищається та контролюється військовими ЗСУ. Населенню завозять гуманітарну допомогу".

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Теми: Чернігівська областьРосіявійна
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