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У Тернополі пролунав вибух, мер заявив про ракетний обстріл

"Українська правда"Понеділок, 4 квітня 2022, 00:18
У Тернополі пролунав вибух, мер заявив про ракетний обстріл
Тернопіль, ілюстративне фото з сайту міськради

У Тернополі пролунав вибух, мер заявив про ракетний обстріл області. Над Славутою Хмельницької області збили ворожу ракету. 

Джерело: мер Тернополя Сергій Надал у Telegram, виконавчий комітет Славутської міської ради

Дослівно Надал: "У місті чути було вибух. Причини з’ясовуємо".

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Деталі: Мер повідомив, що повітряна тривога триває і попросив містян залишатися в захисному укритті.

Він додав, що подача води, електроенергії, тепла відбувається в звичайному режимі.

Пізніше Надал додав, що очікує офіційних даних щодо ракетного обстрілу Тернопільщини від оперативного командування "Захід".

ВІДЕО ДНЯ

Раніше в неділю Міноборони РФ заявило, що високоточними ракетами повітряного базування "знищені великі паливні сховища у Костянтинівці Миколаївської області, Славуті Рівненської області та Тернополі". 

Насправді Славута розташована у Хмельницькій області. Там у неділю ввечері повідомили, що збили російську ракету. 

Теми: Тернопільвибух
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