У Тернополі пролунав вибух, мер заявив про ракетний обстріл області. Над Славутою Хмельницької області збили ворожу ракету.

Джерело: мер Тернополя Сергій Надал у Telegram, виконавчий комітет Славутської міської ради

Дослівно Надал: "У місті чути було вибух. Причини з’ясовуємо".

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Деталі: Мер повідомив, що повітряна тривога триває і попросив містян залишатися в захисному укритті.

Він додав, що подача води, електроенергії, тепла відбувається в звичайному режимі.

Пізніше Надал додав, що очікує офіційних даних щодо ракетного обстрілу Тернопільщини від оперативного командування "Захід".

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Раніше в неділю Міноборони РФ заявило, що високоточними ракетами повітряного базування "знищені великі паливні сховища у Костянтинівці Миколаївської області, Славуті Рівненської області та Тернополі".

Насправді Славута розташована у Хмельницькій області. Там у неділю ввечері повідомили, що збили російську ракету.