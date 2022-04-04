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Орбан перемагає на виборах в Угорщині зі значною перевагою

Понеділок, 4 квітня 2022, 00:16

Чинний прем’єр Угорщини Віктор Орбан лишиться очільником уряду держави на п’ятий термін (четвертий поспіль).

Про це, як повідомляє "Європейська правда" свідчать попередні результати підрахунку голосів, які дають партії Фідес (Fidesz) Орбана значну перевагу в парламенті.

Об’єднана опозиція, набирає значно менше, ніж їй прогнозували опитування, а на мажоритарних округах зазнає нищівної поразки. Існує також суттєва імовірність, що партія Орбана разом із сателітами контролюватиме конституційну більшість, 2/3 голосів.

В Угорщині діє змішана система: більше половини депутатів (106 зі 199 обирають за мажоритарною системою, решта -  за партійними списками). Соратники Орбана лідирують в обох групах.

Так, Після підрахунку понад 70% голосів, блок Орбана Fidesz-KDNP отримує 54,85%. Об’єднана опозиція має 33,36%, ще одна опозиційна партія, Mi Hazánk, 6,44%.

Очікується, що Fidesz-KDNP виграє у 87 зі 106 мажоритарних округах, і у підсумку візьме 134 мандати. Для контролю за більшістю достатньо 100 мандатів, конституційна більшість складає 133 мандати.

Віктор Орбан вже оголосив про "велику перемогу" своєї партії.

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Теми: Угорщинавибори
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