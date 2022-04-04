ЗСУ знищили 5 повітряних цілей РФ і змусили літак-ретранслятор сісти в Ростові

Зенітні ракетні війська Повітряних сил у неділю вразили шість повітряних цілей противника.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ в Telegram.

Дослівно: "Зенітні ракетні війська Повітряних сил знищили дві крилаті ракети, один вертоліт, два літаки (Су-34 та Су-35) та уразили літак-ретранслятор Іл-22 (повітряний пункт управління).

Із перехопленого радіообміну окупантів стало відомо, що в літака пошкодження, розгерметизовано кабіну і пілоти запросили аварійну посадку на аеродромі Ростова".