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Сумщина: Росіяни почали виходити з області

Понеділок, 4 квітня 2022, 01:18

Росіяни почали активний вихід з Сумської області.

Джерело: голова Сумської ОДА Дмитро Живицький

Пряма мова: "Російські війська з учорашнього дня активно почали вихід з території нашої області. Останній тиждень ми спостерігали велике накопичення російських військ від Білопілля до Конотопа, навколо Конотопа. Це Білопільська громада, Буринська громада, Путивльська, Нова Слобода, це Попівська громада. Заходили нові колони, вони окопувалися, чинили терор на території області. Чинили терор в громадах, обстрілювали мирних мешканців, стріляли невпорядковано по лісах, по будинках, з танків, з гранатометів, з автоматів, з кулеметів.

Але наші ЗС спільно з теробороною як почали гнати російську нечисть, гнали через усю Чернігівську … ми бачили багато техніки, яка виходить в бік Росії, яку наздоганяла наша артилерія.

Вони тягли підбиті танки, бронетехніку, і якраз це накопичення військ було пов’язане з тим, що росіяни прикривали свої недобитки, яких виганяли наші війська".

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