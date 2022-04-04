Каховка: Військові РФ викрали чотирьох активістів
Понеділок, 4 квітня 2022, 02:30
3 квітня під час мирного мітингу в Каховці військові РФ викрали щонайменше чотирьох людей.
Джерело: Каховська міська територіальна громада
Деталі: Зокрема, 3 квітня викрадено:
- Гедзика Юрія Васильйовича, 1974 р.н.
- Бахура Ігора Володимировича, 1983 р.н.;
- Качинського Анатолія Олександровича, 1985 р.н.
- Олену Бубнову, 1990 р.н.
Наразі їхнє місцезнаходження невідоме.
Крім того, 3 квітня під час мітингу двоє цивільних-мітингарів отримали поранення гумовими кулями. Одному куля влучила в стегно, другому у шию. Загрози життю вже немає.
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