Каховка: Військові РФ викрали чотирьох активістів

3 квітня під час мирного мітингу в Каховці військові РФ викрали щонайменше чотирьох людей.

Джерело: Каховська міська територіальна громада

Деталі: Зокрема, 3 квітня викрадено:

Наразі їхнє місцезнаходження невідоме.

Крім того, 3 квітня під час мітингу двоє цивільних-мітингарів отримали поранення гумовими кулями. Одному куля влучила в стегно, другому у шию. Загрози життю вже немає.