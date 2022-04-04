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Каховка: Військові РФ викрали чотирьох активістів

Понеділок, 4 квітня 2022, 02:30

3 квітня під час мирного мітингу в Каховці  військові РФ викрали щонайменше чотирьох людей.

Джерело: Каховська міська територіальна громада

Деталі: Зокрема, 3 квітня викрадено:

Наразі їхнє місцезнаходження невідоме.

Крім того, 3 квітня під час мітингу двоє цивільних-мітингарів отримали поранення гумовими кулями. Одному куля влучила в стегно, другому у шию. Загрози життю вже немає.

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