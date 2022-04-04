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Зведення Генштабу: РФ почала мобілізацію резервістів, хоче набрати 60 тисяч вояк

Анастасія КалатурПонеділок, 4 квітня 2022, 07:05

Росія почала приховану мобілізацію резервістів, розраховують залучити 60 тисяч військових.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Військово-політичним керівництвом Російської Федерації розпочато заходи прихованої мобілізації резервістів, з метою приведення військових частин до штатів воєнного часу. Під час здійснення відбору кандидатів перевага надається особам, що вже мають бойовий досвід".

Деталі: Мобілізації підлягають рядовий, сержантський та офіцерський склад.

Основні регіони для проведення мобілізації: Краснодарський край, Пермський край, Дагестан, Інгушетія, Калмикія.

Зазначається, що основною мотивацією для резервістів залишаються гроші. Крім того, серед російського населення поширюється думка, що учасники війни з Україною можуть покращити своє матеріальне становище за рахунок так званих "трофеїв", тобто грабежу і мародерства.

Укомплектування озброєнням та військовою технікою до штатів воєнного часу відбуватиметься за рахунок зняття зі зберігання застарілої техніки. Деякі зразки зберігаються на базах та складах понад 30 років.

ВІДЕО ДНЯ

На території Донецької та Луганської областей ЗСУ відбили сім ворожих атак. Знищено дві одиниці броньованої техніки, сорок три автомобіля та міномет противника з розрахунком.

Повітряні сили уразили 6 повітряних цілей: три літаки (Су-34, Су-35 та літак ретранслятор Іл-22), один вертоліт та дві крилаті ракети. Щодо повітряного пункту управління на базі Іл-22, то стало відомо, що літак пошкоджений, розгерметизовано кабіну, пілоти аварійно приземлилися    на аеродромі Ростова.

Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення військ противника, колонах військової техніки та логістичних центрах. Винищувачі запобігають діяльності авіації ворога на визначених напрямках, здійснюють прикриття ударних груп, бомбардувальної та штурмової авіації.

Теми: війна
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