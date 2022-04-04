Орбан назвав Зеленського в числі противників свого режиму

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у своїй промові після виборів назвав українського президента у числі тих, хто заважав повторному обранню його партії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Hungary Today.

"Ми здобули настільки велику перемогу, що її видно з місяця, але точно з Брюсселя. Християнсько-демократична національна політика перемогла, і ми повинні сказати Брюсселю, що це не минуле, а майбутнє" - заявив Орбан.

За його словами, проти угорського режиму вишикувалися великі міжнародні центри влади, але він сказав, що "кожен цент, який вони дали угорським лівим, був марними грошима". Схоже, "угорські ліві були найгіршою інвестицією Джорджа Сороса".

"Ця перемога запам’ятається на все життя, тому що так багато людей ополчилися проти нас, у тому числі ліві вдома, ліві за кордоном, бюрократи в Брюсселі, всі фонди та організації правлячої імперії, іноземні ЗМІ, і зрештою навіть український президент" - заявив Орбан.

"Увесь світ бачить, що угорці люблять свою країну. Ми посилаємо Європі повідомлення, що це не минуле, це майбутнє. Це буде наше спільне європейське майбутнє" - додав він.

За даними підрахунку понад 98% бюлетенів, партія Орбана Фідес (Fidesz) набирає 53,1% голосів.

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