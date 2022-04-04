Два волонтери загинули під обстрілом у Новодружеську на Луганщині

Під час мінометного обстрілу в Новодружеську Луганської області, який вели 3 квітня російські військові, загинули два українські волонтери.

Джерело: голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай

Пряма мова: "Волонтери займалися видачею гуманітарною допомоги місцевим мешканцям. Щодня, попри ворожий вогонь, приходили на місце збору та забезпечували людей їжею та необхідними речами. Так було й учора, доки не прилетіла міна.

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Одна із загиблих врятувала життя колезі, прикривши її собою, коли розпочався російський обстріл міста. Вічна пам’ять".

Деталі: За минулу добу через російське вторгнення на Луганщині сталося займання двох багатоповерхівок у Сєвєродонецьку, полум’ям було охоплено декілька приватних будинків в Новодружеську.

За добу на Луганщині та Донеччині відбито 7 атак ворога, знищено 2 одиниці броньованої техніки, 43 військові автомобілі та міномет противника з розрахунком.

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Підрозділи ППО збили два літаки, один безпілотний літальний апарат, а також підбили російський літак, додав Гайдай.