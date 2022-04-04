Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава британської розвідки: Страти в Україні були частиною плану Путіна щодо вторгнення

"Європейська правда"Понеділок, 4 квітня 2022, 08:33

Керівник британської розвідки MI6 Річард Мур заявив, що позасудові страти входили в плани путінського вторгнення в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у Twitter.

"Ми знали, що плани Путіна щодо вторгнення включали позасудові страти його військовими і розвідувальними службами. Повідомлення про вбивства у стилі страти мирних жителів зі звільнених районів викликають жах і холодять кров" - написав він.

Таким чином Річард Мур відреагував на заяву глави МЗС Британії Ліз Трасс з засудженням масових вбивств мирних жителів у звільнених містах і селах Київщини.

"Ми повинні притягнути до відповідальності винних за жахливі дії російських військ у Бучі, Ірпіні та інших місцях України. Режиму Путіна не дозволять приховати свою причетність до цих звірств" - заявила Трасс.

Теми: ПутінвійнаУкраїнаВелика Британія
Головне сьогодні

Країни НАТО обговорюють поставки важчої зброї Україні

Пентагон: Навіть якщо війна буде довгою, Україна може перемогти

Сенат США схвалив закон, який передбачає ленд-ліз для України

Британія надасть Україні бронетехніку – The Times

фотоЧастина російської авіації перемістилася з Білорусі у Брянську область РФ – "Схеми"

Зеленський: Якщо не буде поставок зброї, Росія розглядатиме це як дозвіл наступати

Усі новини...
Путін
"Заморити голодом військову машину Путіна" - Джонсон пообіцяв нові санкції
Зеленський запросив Меркель і Саркозі в Бучу, щоби побачити наслідки їхньої співпраці з Путіним
Кремль знайшов "русофобський" ген у європейців
Останні новини
11:20
Дуда закликав демонтувати газопровід "Північний потік-2"
11:10
Британська розвідка оцінила дії армії РФ в Україні: окупанти націлені на Схід
11:04
Shell спише активи у Росії на 5 мільярдів доларів
11:03
Росіяни нанесли пів сотні ударів по Харкову за ніч
10:56
Робота президента Зеленського під час війни, або як змінилася українська система влади
10:56
ООН проголосує щодо виключення Росії з Ради з прав людини
10:41
відеоРосіяни примусово вивезли персонал і пацієнтів лікарні з Маріуполя в ОРДЛО
10:30
В МЗС дорікнули Угорщині за невизнання відповідальності РФ за Бучанську різанину
10:28
фото$2,5 тисячі за трансфер: поліція затримала банду, яка переправляла чоловіків за кордон
10:25
Україна веде переговори з Німеччиною щодо додаткової зброї – Кулеба
Усі новини...