Глава британської розвідки: Страти в Україні були частиною плану Путіна щодо вторгнення

Керівник британської розвідки MI6 Річард Мур заявив, що позасудові страти входили в плани путінського вторгнення в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у Twitter.

"Ми знали, що плани Путіна щодо вторгнення включали позасудові страти його військовими і розвідувальними службами. Повідомлення про вбивства у стилі страти мирних жителів зі звільнених районів викликають жах і холодять кров" - написав він.

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Таким чином Річард Мур відреагував на заяву глави МЗС Британії Ліз Трасс з засудженням масових вбивств мирних жителів у звільнених містах і селах Київщини.

"Ми повинні притягнути до відповідальності винних за жахливі дії російських військ у Бучі, Ірпіні та інших місцях України. Режиму Путіна не дозволять приховати свою причетність до цих звірств" - заявила Трасс.