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161 дитина загинула в Україні через збройну агресію РФ – прокурори

Олена РощінаПонеділок, 4 квітня 2022, 08:53

Станом на ранок 4 квітня достеменно відомо, що більше 425 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Росії: 161 дитина загинула та 264 поранено.

Джерело: Офіс генерального прокурора з посиланням на ювенальних прокурорів

Деталі: Ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях – зокрема, у місті Маріуполь, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

Наразі за офіційно встановленими даними найбільше постраждало дітей у Київській - 75, Донецькій - 78, Харківській - 59, Чернігівській - 49, Миколаївський - 34, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.

2 квітня поранено 9-річну дитину під час обстрілів російськими окупантами м. Вугледар Донецької області.

3 квітня внаслідок обстрілу м. Миколаєва  поранено 11 осіб, одна з яких дитина.

Також 3 квітня внаслідок обстрілу м. Харкова поранення отримали троє дітей.

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Теми: війнадітиРосіяУкраїна
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