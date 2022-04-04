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На Херсонщині погіршується ситуація, Луганщина під суцільним вогнем – ОВА

Альона Мазуренко Понеділок, 4 квітня 2022, 09:30
На Херсонщині погіршується ситуація, Луганщина під суцільним вогнем – ОВА
фото: Луганська ОВА

Станом на ранок 4 квітня за інформацією обласних адміністрацій у Херсонській області погіршується ситуація — вибухи та обстріли на території всієї області.

Джерело: дані облдержадміністрацій 

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Деталі: Неспокійно в Одеській області: вночі — ракетний обстріл Одеси. Є попадання в інфраструктурний об'єкт. Деталі встановлюють.

Тернопільщина: під час повітряної тривоги, вчора приблизно о 22.30 ворог скинув ворожий об'єкт на територію нафотобази у Тернополі. Постраждалих немає. На місці працюють працівники служби ДСНС та поліції.

Харків: увечері окупанти обстріляли Слобідський район Харкова - 7 людей загинули, 34 поранені, серед них 3 дітей. Бої тривають в Ізюмському напрямку. 

ВІДЕО ДНЯ

Донецька область. Мар'їнка — спроба наступу, атаку відбито. Зараз усе контрольовано. Авдіївка — обстріли реактивною артилерією. Є поранені серед цивільних, пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. Красногорівка, Вугледар, Світлодарськ — обстріли.

Маріуполь - без змін. Блокада. Зелений коридор, обіцяний для Червного Хреста, не спрацював.

Луганщина: майже всі міста під постійним мінометним вогнем, всюди пожежі. Обсяги руйнувань та дані щодо поранених і загиблих наразі встановлюються.

Вчора під час артобстрілу у Новодружеську загинули два волонтери, які видавали гуманітарку людям.

Миколаївська область. По місту — обстріли вдень та вночі. Дані про потерпілих внаслідок обстрілів вночі уточнюються. Сьогодня вранці знов були обстріляні спальні райони Миколаєва. Дані щодо постраждалих уточнюються. Ввечері 3 квітня було обстріляно місто Очаків, є загиблі та поранені.

Погіршується ситуація на Херсонщині. Вибухи та обстріли — на території всієї області, особливо на кордонах Дніпропетровщини та Миколаївщини. У селах відсутні світло та вода, ліків немає взагалі, а магазини зачинені з початку війни. Ситуація критична. За останню добу 67 населених пунктів на Херсонщині залишаються без електро- та водопостачання.

Чернігівська область: ЗСУ перевіряють звільнені від окупантів села Чернігівської області наразі у північній частині і ближче до кордону. Обстрілів Чернігова не було, постійні повітряні тривоги.

Київська область. Продовжується зачистка та розмінування в Бучанському, Вишгородському та Броварському районі. В громадах, які перебували під окупацією, проводяться роботи по розмінуванню, відновлення газо-, електропостачання, зв'язку, завозиться гуманітарна допомога.

Також правоохоронці фіксують злочини окупантів, які були заподіяні щодо мирного населення. Встановлено посилену комендантську годину.

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, у Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях, на Житомирщині, Сумщині, Черкащині та Полтавщині.

Теми: війнаУкраїнаРосія
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