Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У понеділок спробують евакуювати людей з Маріуполя та Луганщини

Роман ПетренкоПонеділок, 4 квітня 2022, 09:38

На 4 квітня заплановані гуманітарні коридори з Маріуполя до Запоріжжя на власному авто, а також з низки міст Луганщини.

Джерело: глава Мінреінтеграції Ірина Верещук у Telegram

Пряма мова Верещук: З Маріуполя до Запоріжжя на приватному транспорті.

15 автобусів для евакуації наших людей вже виїхали із Запоріжжя до Маріуполя.

Делегація МКЧХ планує продовжити рух до Маріуполя з міста Мангуш разом з 7 автобусами".

Деталі: Влада продовжує евакуацію людей з міст Сєвєродонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та с. Нижнє Луганської області.

За словами Верещук, окупанти постійно порушують режим тиші та обстрілюють гуманітарні колони на Луганщині.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: гуманітаркаевакуаціяВерещуквійна
Головне сьогодні

Майже всі цивільні у Бучі загинули від куль, не від артилерії – мер

Лукашенко хоче влізти в переговори РФ і України щодо війни

Мер Дніпра рекомендує евакуюватися жінкам, дітям і літнім людям

Дочки Путіна під санкціями: що про них відомо

Країни НАТО обговорюють поставки важчої зброї Україні

Пентагон: Навіть якщо війна буде довгою, Україна може перемогти

Усі новини...
гуманітарка
Гумкоридорами вдалося врятувати більше 6 тисяч українців – 3 тисячі з Маріуполя
9 гуманітарних коридорів відкрили у перший день квітня
За день вдалося витягти з окупації менше 1500 українців: росіяни стріляють і крадуть гумдопомогу
Останні новини
14:50
У МОЗ назвали список пунктів вакцинації проти COVID-19 по Україні
14:37
Російська залізниця знову прострочила платіж з виплат євробондів
14:28
Білорусь: десятки військових зі Пскова відмовилися їхати воювати в Україну
14:26
фотоМукачево "дерусифікували" від Пушкіна
14:23
Майже всі цивільні у Бучі загинули від куль, не від артилерії – мер
14:16
Anonymous продовжує війну проти росіян: яких втрат зазнала РФ на кіберфронті
14:10
Голова розвідки РФ звинуватив США у бажанні зробити з України другий Афганістан
14:06
Spotify з 11 квітня повністю призупиняє роботу в Росії
13:56
Мер Балаклії Столбовий втік до Росії разом із сім'єю - Харківська ОВА
13:56
Австралія вводить санкції проти ще 67 росіян через війну в Україні
Усі новини...