У понеділок спробують евакуювати людей з Маріуполя та Луганщини

На 4 квітня заплановані гуманітарні коридори з Маріуполя до Запоріжжя на власному авто, а також з низки міст Луганщини.

Джерело: глава Мінреінтеграції Ірина Верещук у Telegram

Пряма мова Верещук: З Маріуполя до Запоріжжя на приватному транспорті.

15 автобусів для евакуації наших людей вже виїхали із Запоріжжя до Маріуполя.

Делегація МКЧХ планує продовжити рух до Маріуполя з міста Мангуш разом з 7 автобусами".

Деталі: Влада продовжує евакуацію людей з міст Сєвєродонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та с. Нижнє Луганської області.

За словами Верещук, окупанти постійно порушують режим тиші та обстрілюють гуманітарні колони на Луганщині.