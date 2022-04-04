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У понеділок спробують евакуювати людей з Маріуполя та Луганщини

Роман ПетренкоПонеділок, 4 квітня 2022, 09:38
У понеділок спробують евакуювати людей з Маріуполя та Луганщини

На 4 квітня заплановані гуманітарні коридори з Маріуполя до Запоріжжя на власному авто, а також з низки міст Луганщини.

Джерело: глава Мінреінтеграції Ірина Верещук у Telegram

Пряма мова Верещук: З Маріуполя до Запоріжжя на приватному транспорті.

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15 автобусів для евакуації наших людей вже виїхали із Запоріжжя до Маріуполя.

Делегація МКЧХ планує продовжити рух до Маріуполя з міста Мангуш разом з 7 автобусами".

Деталі: Влада продовжує евакуацію людей з міст Сєвєродонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та с. Нижнє Луганської області.

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За словами Верещук, окупанти постійно порушують режим тиші та обстрілюють гуманітарні колони на Луганщині.

Теми: гуманітаркаевакуаціяВерещуквійна
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