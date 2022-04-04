Блінкен про війну та санкції: Росія переслідувала три цілі – по всіх провал

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія провалила всі три цілі, заради яких починала війну проти України, але війна продовжується – і санкції проти РФ мають залишатися до її завершення.

Джерело: Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу NBC

Деталі: Блінкен зазначив, що хоч російська армія і ослаблена, війна в Україні триває – і питання у тому, скільки ще смертей та руйнувань принесе Росія.

Держсекретар США вважає, що початкові плани Росії щодо захоплення всієї України зазнали нищівної поразки, але війська РФ перегруповуються і все ще можуть завдавати руйнувань у таких місцях, як Київ, за допомогою авіації та ракет.

За словами Блінкена, адміністрація Джо Байдена надала Україні понад 2,3 мільярда доларів у вигляді допомоги у сфері безпеки, лише за останній місяць 1,6 мільярда доларів – і це сприяло стратегічній невдачі і, можливо, навіть поразці Росії.

Пряма мова: "Росія мала три цілі: підпорядкувати Україну своїй волі, позбавити її суверенітету та незалежності; встановити російську владу; розділити Захід, розділити альянс. І за всіма трьома напрямками провал.

Україна наразі більш згуртована. Суверенна, незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Володимир Путін на сцені. Потужність Росії насправді сильно зменшилася. Армія сильно відстала. Його економіка хитається. І, звичайно ж, НАТО і Захід більш згуртовані, ніж будь-коли останнім часом. Тож лише на цій підставі ми вже спостерігаємо серйозну невдачу для Росії".

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Деталі: Блінкен дав зрозуміти, що питання завершення війни та будь-яких компромісів залежать від України та українського народу, а доля Путіна та Росії – від російського народу. США підтримають усі рішення України для закінчення війни, запевнив він.

Держсекретар зазначив, що США підтримують Україну та чинять тиск на Росію – і все це йде на зміцнення позицій України у будь-яких переговорах із Росією.

Наскільки реальною є пряма зустріч президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна, за словами Блінкена, "дуже важко сказати", оскільки українці давно домагалися прямого контакту президентів, а Кремль неодноразово відкидав це.

Щодо санкцій, то Блінкен сказав, що їхнє зняття можливе, якщо Україна і Росія досягнуть мирних угод або буде видно можливість завершення війни.

Пряма мова: "Все міжнародне співтовариство, яке зібралося разом, щоб запровадити ці санкції проти Росії, слідкуватиме за тим, що Україна робить і що вона хоче робити. І якщо вона вирішить, що може покласти край цій війні, зупинити смерть і руйнування і продовжити відстоювати свою незалежність і суверенітет, і зрештою це вимагатиме скасування санкцій, ми, звісно, розглянемо це.

Мета санкцій – не в тому, щоб залишатися там нескінченно, а в тому, щоб змінити поведінку Росії. І якщо в результаті переговорів, санкцій, тиску, підтримки України ми досягнемо саме цього, то в якийсь момент санкції підуть. Але це повністю залежить від Росії та від того, що вона робитиме в майбутньому".