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Резніков перечислив військових керівників, які творять дива на полі бою

Роман ПетренкоПонеділок, 4 квітня 2022, 11:09
Резніков перечислив військових керівників, які творять дива на полі бою
ЗАЛУЖНИЙ ТА РЕЗНІКОВ, ФОТО: ГЕНШТАБ

Міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що в Європі немає більше жодного воєначальника, який би мав досвід військового управління, як українські керівники Збройних сил.

Джерело: Резніков у Facebook

Пряма мова Резнікова: "Хочу відзначити кількох особливих українців. Це - командування нашої армії.

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Насамперед – це головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний. Можна сказати багато. Головне - це Воїн, який відповідає рівню викликів, що стоять перед Україною. А вони – величезні.

Також це члени його команди – заступники генерал-лейтенант Євген Мойсюк та генерал-полковник Микола Балан, начальник Генштабу, Герой України, генерал-лейтенант Сергій Шаптала. Та усі офіцери Генштабу.

Хочу, щоб усі усвідомили. У Європі немає більше жодного воєначальника, який би мав досвід військового управління подібного масштабу. Жодного! У всьому світі таких – одиниці.

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Не можу не згадати тих, кому варто подякувати за збереження столиці.

По-перше, це командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, який безпосередньо відповідає за оборону Києва та області. Впевнений, що в цьому допоможе досвід Героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, який гідно зустрів російську навалу в зоні проведення ООС, а зараз очолює Київську обласну військову адміністрацію.

По-друге, Київ багато в чому врятували героїчні бійці на Чернігівщині та Сумщині, якими безпосередньо керує командувач військ Оперативного командування "Північ", Герой України, генерал-майор Віктор Ніколюк.

По-третє, хочу відзначити начальника Головного управління розвідки генерал-майора Кирила Буданова та усіх військових розвідників. Бійці ГУР творять справжні дива на різних ділянках фронту. Колись про них напишуть у книжках. Під Києвом вони зробили надзвичайно багато для нейтралізації найбільш підготовлених російських окупантів".

Деталі: Резніков також наголосив, що в Україні за час війни утворилося справжнє бойове братерство з ЗСУ, ГУР, СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, прикордонників та тероборони.

Нагадаємо: Глава Офісу президента Андрій Єрмак після наради у президента анонсував росіянам нові неприємності від українських Збройних сил.

Теми: Збройні силиМіноборонивійна
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