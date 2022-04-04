Одеса: ракети не влучили в ціль, але є пошкоджені будівлі

Російські окупанти вночі завдали ракетного удару по Одесі – ракети в ціль не влучили, але є пошкоджені нежитлові будівлі.

Джерело: коментар офіцера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова

Пряма мова Назарова: "Намагаючись сіяти паніку серед населення та порушити логістику сил оборони, ворог напередодні вночі атакував Одесу.

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Ракети не влучили в ціль, але є пошкодження нежилих будівель. Постраждалих немає, інші обставини уточнюються".

Деталі: Назаренко додав, що з самого ранку 4 квітня ворог також завдав кілька ракетних ударів по місту Миколаїв.

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Він закликав мешканців не ігнорувати повітряну загрозу і вірити у ЗСУ.

Цьому передувало: Під ранок 4 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по одному з об’єктів в Одесі.