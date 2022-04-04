Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Сербія: проросійський президент Вучич переобраний на другий термін

"Європейська правда"Понеділок, 4 квітня 2022, 11:56
Александар Вучич і Влодімір Путін, фото Getty Images

Чинний президент Сербії Александар Вучич набрав 59% голосів на президентських виборах, що означає його перемогу відразу у першому турі.

Про це повідомила у понеділок Державна виборча комісія після підрахунку 91,8% бюлетенів, пише "Європейська правда".

Комісія також заявила, що правляча Сербська прогресивна партія Вучича виграла парламентські вибори, набравши 43,2% голосів.

Кандидат у президенти від опозиції Здравко Понош, генерал армії у відставці, набрав 18%, а його альянс "Єдність заради перемоги" - 13,3%.

Соціалістична партія Сербії, давній партнер із коаліції Вучича, посіла третє місце з 11,6%.

На виборах проголосувало 58,6% від загальної кількості зареєстрованих виборців.

Вторгнення Росії в Україну дуже вплинуло на кампанію в Сербії, яка все ще відновлюється після балканських воєн та ізоляції 1990-х років. 

Сербія майже повністю залежить від російського газу, а її армія підтримує зв'язки з російськими військовими. Кремль також підтримує опозицію Белграда щодо незалежності Косова.

Хоча Сербія підтримала дві резолюції ООН, які засуджують вторгнення Росії до України, вона відмовилася запроваджувати санкції проти Москви.

ВІДЕО ДНЯ

Детальніше читайте у статті: "Маленький Путін": як зміниться курс Сербії після переформатування влади

Теми: СербіявиборипрезидентРосія
Головне сьогодні

Російські війська намагаються наступати на кількох напрямках – зведення Генштабу

відеоПоліція арештувала майно компанії дружини Медведчука

У Зеленського назвали нові заяви Лаврова про переговори провокаціями

Енергетичне ембарго, трибунал, зброя: Європарламент схвалив нові вимоги через війну РФ в Україні

Білорусь: десятки військових зі Пскова відмовилися їхати воювати в Україну

Майже всі цивільні у Бучі загинули від куль, не від артилерії – мер

Усі новини...
Сербія
Президент Вучич виграє вибори у Сербії –екзит-пол
У Сербії спалахнув скандал через продаж зброї Україні
Україна відреагувала на сербські заяви, що Київ не засудив бомбардування Югославії
Останні новини
18:52
Троє мешканців Донеччини зливали ворогу дані про ЗСУ
18:40
Україна очікує на 7 мільярдів євро підтримки від партнерів, 3 мільярди вже отримала
18:34
Російські війська намагаються наступати на кількох напрямках – зведення Генштабу
18:32
ФОТО, ВІДЕОКривавий басейн та напис "убивця": віллу пропагандиста Соловйова в Італії "причепурили"
18:23
Новгород-Сіверський "звільнили" від мозаїк з комуністичними лідерами
18:16
фотоУ Чехії випустили колекційну банкноту на підтримку України
18:11
Естонія повністю припинить імпорт російського газу до кінця 2022 року
18:05
Філатов заявив, що не оголошував евакуацію, а висловив особисту думку
17:53
Підтримка Росією рубля виснажує її військовий потенціал – Мінфін США
17:52
У Туреччині хочуть провести зустріч Лаврова і Кулеби, а потім розмову президентів
Усі новини...