Сербія: проросійський президент Вучич переобраний на другий термін

Чинний президент Сербії Александар Вучич набрав 59% голосів на президентських виборах, що означає його перемогу відразу у першому турі.

Про це повідомила у понеділок Державна виборча комісія після підрахунку 91,8% бюлетенів, пише "Європейська правда".

Комісія також заявила, що правляча Сербська прогресивна партія Вучича виграла парламентські вибори, набравши 43,2% голосів.

Кандидат у президенти від опозиції Здравко Понош, генерал армії у відставці, набрав 18%, а його альянс "Єдність заради перемоги" - 13,3%.

Соціалістична партія Сербії, давній партнер із коаліції Вучича, посіла третє місце з 11,6%.

На виборах проголосувало 58,6% від загальної кількості зареєстрованих виборців.

Вторгнення Росії в Україну дуже вплинуло на кампанію в Сербії, яка все ще відновлюється після балканських воєн та ізоляції 1990-х років.

Сербія майже повністю залежить від російського газу, а її армія підтримує зв'язки з російськими військовими. Кремль також підтримує опозицію Белграда щодо незалежності Косова.

Хоча Сербія підтримала дві резолюції ООН, які засуджують вторгнення Росії до України, вона відмовилася запроваджувати санкції проти Москви.

ВІДЕО ДНЯ

Детальніше читайте у статті: "Маленький Путін": як зміниться курс Сербії після переформатування влади