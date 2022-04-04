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Сербія: проросійський президент Вучич переобраний на другий термін

"Європейська правда"Понеділок, 4 квітня 2022, 11:56
Сербія: проросійський президент Вучич переобраний на другий термін
Александар Вучич і Влодімір Путін, фото Getty Images

Чинний президент Сербії Александар Вучич набрав 59% голосів на президентських виборах, що означає його перемогу відразу у першому турі.

Про це повідомила у понеділок Державна виборча комісія після підрахунку 91,8% бюлетенів, пише "Європейська правда".

Комісія також заявила, що правляча Сербська прогресивна партія Вучича виграла парламентські вибори, набравши 43,2% голосів.

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Кандидат у президенти від опозиції Здравко Понош, генерал армії у відставці, набрав 18%, а його альянс "Єдність заради перемоги" - 13,3%.

Соціалістична партія Сербії, давній партнер із коаліції Вучича, посіла третє місце з 11,6%.

На виборах проголосувало 58,6% від загальної кількості зареєстрованих виборців.

Вторгнення Росії в Україну дуже вплинуло на кампанію в Сербії, яка все ще відновлюється після балканських воєн та ізоляції 1990-х років. 

Сербія майже повністю залежить від російського газу, а її армія підтримує зв'язки з російськими військовими. Кремль також підтримує опозицію Белграда щодо незалежності Косова.

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Хоча Сербія підтримала дві резолюції ООН, які засуджують вторгнення Росії до України, вона відмовилася запроваджувати санкції проти Москви.

Детальніше читайте у статті: "Маленький Путін": як зміниться курс Сербії після переформатування влади

Теми: СербіявиборипрезидентРосія
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