Сербія: проросійський президент Вучич переобраний на другий термін
Чинний президент Сербії Александар Вучич набрав 59% голосів на президентських виборах, що означає його перемогу відразу у першому турі.
Про це повідомила у понеділок Державна виборча комісія після підрахунку 91,8% бюлетенів, пише "Європейська правда".
Комісія також заявила, що правляча Сербська прогресивна партія Вучича виграла парламентські вибори, набравши 43,2% голосів.
Соціалістична партія Сербії, давній партнер із коаліції Вучича, посіла третє місце з 11,6%.
На виборах проголосувало 58,6% від загальної кількості зареєстрованих виборців.
Сербія майже повністю залежить від російського газу, а її армія підтримує зв'язки з російськими військовими. Кремль також підтримує опозицію Белграда щодо незалежності Косова.
Хоча Сербія підтримала дві резолюції ООН, які засуджують вторгнення Росії до України, вона відмовилася запроваджувати санкції проти Москви.
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