Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни обстріляли Харків і Дергачі: 3 загиблих, 7 поранених

Ірина БалачукПонеділок, 4 квітня 2022, 12:09

Російські окупанти обстріляли житлові райони міста Дергачі у Харківській області, у результаті чого 3 людей загинули та ще 7 отримали поранення.

Джерело: голова Харківської військової державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Сьогодні вночі знову були обстріляні наші житлові райони – П’ятихатки, Олексіївка, знову Салтівка. Вчора також було обстріляне місто Дергачі – там 3 людини загинули і 7 людей знаходяться з важкими пораненнями у лікарнях".

Деталі: Голова облВА додав, що нині найгарячішою точкою області залишаємся місто Ізюм – там тривають бої, і "ворог там втрачає щодня досить великі свої сили".

За словами Синєгубова, збройні сили України руйнують усі плани російського окупанта – ворожі бойові операції на Харківщині закінчуються поразками, захисники практично щодня знищують авіацію, техніку і живу силу загарбників.

Голова області також додав, що влада і волонтери продовжують забезпечувати Харків та громади області гуманітарною допомогою. І проводять евакуацію з Лозової.

Що було раніше: 3 квітня внаслідок обстрілів Слобідського району Харкова 7 людей загинули, 34 – отримали поранення, серед них 3 дітей у тяжкому стані.

ВІДЕО ДНЯ

 

Теми: ХарківХарківська областьвійнажертви
Головне сьогодні

Російські війська намагаються наступати на кількох напрямках – зведення Генштабу

відеоПоліція арештувала майно компанії дружини Медведчука

У Зеленського назвали нові заяви Лаврова про переговори провокаціями

Енергетичне ембарго, трибунал, зброя: Європарламент схвалив нові вимоги через війну РФ в Україні

Білорусь: десятки військових зі Пскова відмовилися їхати воювати в Україну

Майже всі цивільні у Бучі загинули від куль, не від артилерії – мер

Усі новини...
Харків
Обстріл Слобідського району Харкова: 7 загиблих, 34 поранених
Росіяни обстріляли Харків: більше 20 постраждалих, є загиблі
Окупанти обстріляли парк у центрі Харкова, коли там працювали люди: є поранений
Останні новини
18:52
Троє мешканців Донеччини зливали ворогу дані про ЗСУ
18:40
Україна очікує на 7 мільярдів євро підтримки від партнерів, 3 мільярди вже отримала
18:34
Російські війська намагаються наступати на кількох напрямках – зведення Генштабу
18:32
ФОТО, ВІДЕОКривавий басейн та напис "убивця": віллу пропагандиста Соловйова в Італії "причепурили"
18:23
Новгород-Сіверський "звільнили" від мозаїк з комуністичними лідерами
18:16
фотоУ Чехії випустили колекційну банкноту на підтримку України
18:11
Естонія повністю припинить імпорт російського газу до кінця 2022 року
18:05
Філатов заявив, що не оголошував евакуацію, а висловив особисту думку
17:53
Підтримка Росією рубля виснажує її військовий потенціал – Мінфін США
17:52
У Туреччині хочуть провести зустріч Лаврова і Кулеби, а потім розмову президентів
Усі новини...