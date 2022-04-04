Росіяни обстріляли Харків і Дергачі: 3 загиблих, 7 поранених

Російські окупанти обстріляли житлові райони міста Дергачі у Харківській області, у результаті чого 3 людей загинули та ще 7 отримали поранення.

Джерело: голова Харківської військової державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Сьогодні вночі знову були обстріляні наші житлові райони – П’ятихатки, Олексіївка, знову Салтівка. Вчора також було обстріляне місто Дергачі – там 3 людини загинули і 7 людей знаходяться з важкими пораненнями у лікарнях".

Деталі: Голова облВА додав, що нині найгарячішою точкою області залишаємся місто Ізюм – там тривають бої, і "ворог там втрачає щодня досить великі свої сили".

За словами Синєгубова, збройні сили України руйнують усі плани російського окупанта – ворожі бойові операції на Харківщині закінчуються поразками, захисники практично щодня знищують авіацію, техніку і живу силу загарбників.

Голова області також додав, що влада і волонтери продовжують забезпечувати Харків та громади області гуманітарною допомогою. І проводять евакуацію з Лозової.

Що було раніше: 3 квітня внаслідок обстрілів Слобідського району Харкова 7 людей загинули, 34 – отримали поранення, серед них 3 дітей у тяжкому стані.