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Глава "Роскосмосу" привітав НАТО із днем народження погрозами: "Ми за вами спостерігаємо"

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 квітня 2022, 12:10
Глава Роскосмосу привітав НАТО із днем народження погрозами: Ми за вами спостерігаємо
фото з Telegram Рогозіна

Гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін у день заснування НАТО заявив, що Альянс є "головною світовою загрозою" і закликав його членів пам'ятати, що "Росія спостерігає за ними з космосу".

Джерело: Рогозін у Tелеграм

Пряма мова: "Цього дня 4 квітня 1949 року представниками дванадцяти країн (Бельгія, Велика Британія, Данія, Ісландія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Франція) було підписано Північноатлантичний Договір. Так народилася НАТО - головна загроза усьому світу, який пережив Другу світову війну.

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Я хотів би, щоб мої старі знайомі по роботі в Брюсселі, особливо Столтенберг, у день народження НАТО помилувалися своїм офісом за допомогою супутникового знімку з космічного апарату Роскосмосу. Хлопці ми за вами спостерігаємо. Майте на увазі".

Деталі: До посту прикріплено нібито космічний знімок штаб-квартири Альянсу в Брюсселі, зроблений російським супутником "Ресурс-П".

Нагадаємо: Росія віроломно вторглась на суверенну території України вранці 24 лютого 2022 року та завдала ракетних ударів з території Білорусі. Режим Володимира Путіна веде повномасшатбну війну проти нашої країни. У НАТО висловлюють підтримку Україні, але наголошують, що фізично захищатимуть лише кордони країн-учасниць Альянсу.

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Теми: НАТОРосія
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