Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава "Роскосмосу" привітав НАТО із днем народження погрозами: "Ми за вами спостерігаємо"

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 квітня 2022, 12:10
фото з Telegram Рогозіна

Гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін у день заснування НАТО заявив, що Альянс є "головною світовою загрозою" і закликав його членів пам'ятати, що "Росія спостерігає за ними з космосу".

Джерело: Рогозін у Tелеграм

Пряма мова: "Цього дня 4 квітня 1949 року представниками дванадцяти країн (Бельгія, Велика Британія, Данія, Ісландія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Франція) було підписано Північноатлантичний Договір. Так народилася НАТО - головна загроза усьому світу, який пережив Другу світову війну.

Я хотів би, щоб мої старі знайомі по роботі в Брюсселі, особливо Столтенберг, у день народження НАТО помилувалися своїм офісом за допомогою супутникового знімку з космічного апарату Роскосмосу. Хлопці ми за вами спостерігаємо. Майте на увазі".

Деталі: До посту прикріплено нібито космічний знімок штаб-квартири Альянсу в Брюсселі, зроблений російським супутником "Ресурс-П".

Нагадаємо: Росія віроломно вторглась на суверенну території України вранці 24 лютого 2022 року та завдала ракетних ударів з території Білорусі. Режим Володимира Путіна веде повномасшатбну війну проти нашої країни. У НАТО висловлюють підтримку Україні, але наголошують, що фізично захищатимуть лише кордони країн-учасниць Альянсу.

Теми: НАТОРосія
Головне сьогодні

Країни НАТО обговорюють поставки важчої зброї Україні

Пентагон: Навіть якщо війна буде довгою, Україна може перемогти

Сенат США схвалив закон, який дозволить ефективніше постачати зброю Україні

Британія надасть Україні бронетехніку – The Times

фотоЧастина російської авіації перемістилася з Білорусі у Брянську область РФ – "Схеми"

Зеленський: Якщо не буде поставок зброї, Росія розглядатиме це як дозвіл наступати

Усі новини...
НАТО
Зеленський запросив Меркель і Саркозі в Бучу, щоби побачити наслідки їхньої співпраці з Путіним
НАТО готове швидко надати членство Фінляндії та Швеції
Сергій Сидоренко: Наше членство в НАТО перестало бути далекою перспективою
Останні новини
09:57
Серед країн НАТО нема єдності, як далі діяти щодо Росії - ЗМІ
09:55
На Київщині за добу виявили понад тисячу вибухонебезпечних предметів
09:44
Мер окупованої Каховки виїхав з міста
09:38
мапа10 гуманітарних коридорів погодили на четвер
09:21
Стало відомо, скільки нафти з резервів вивільнять країни у всьому світі
09:00
Країни НАТО обговорюють поставки важчої зброї Україні
08:57
"У нас немає іншого виходу": виробник фарб Hempel йде з Росії
08:56
Регіони: схід під обстрілами, на півдні вибухи, Херсонщина потребує евакуації
08:55
Напад Росії на Україну: зросла кількість поранених дітей, загинули – 167
08:39
Пентагон: Навіть якщо війна буде довгою, Україна може перемогти
Усі новини...