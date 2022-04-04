Країни Балтії і Польща готують транспортну блокаду РФ і Білорусі – Мініфраструктури

Польща, Латвія, Литва та Естонія готують в найближчі 48-72 години почнуть процес транспортної блокаду Росії та Білорусі.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм у Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

"Минулого тижня ми офіційно звернутися до наших колег з проханням зупинити будь-яке автомобільне сполучення з РФ та Республікою Білорусь. Дякуємо усім міністрам транспорту перелічених країн. Реакція миттєва. Чекаємо остаточного результату", - написав він.

За словами Найєма, у разі ухвалення позитивного рішення, кордони з РФ та Білоруссю будуть повністю закриті, а отже автосполучення та всі транспортні перевезення стануть неможливими.

Як повідомлялося, з 1 квітня російський природний газ більше не надходить до Латвії, Естонії та Литви