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Брюссель дозволив використання 17 млрд євро з фондів ЄС на допомогу біженцям з України

"Європейська правда"Понеділок, 4 квітня 2022, 12:54

Рада ЄС сьогодні ухвалила законодавчі зміни, які дають можливість державам-членам перенаправляти ресурси з фондів політики згуртованості та Фонду європейської допомоги найбільш знедоленим (FEAD) на допомогу біженцям, які рятуються від російської військової агресії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Ради ЄС.

"Швидка зміна законодавства про фонди ЄС є чітким підтвердженням незмінної солідарності ЄС з біженцями з України та з державами-членами, які їх приймають, зокрема тими, хто межує з Україною" - заявляють у Раді ЄС.

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Як зазначається, ухвалене рішення є важливим кроком у забезпеченні держав-членів достатніми ресурсами для задоволення зростаючих потреб у житлі, освіті та охороні здоров’я.

Зокрема, Рада ЄС прийняла регламент "Дії згуртованості для біженців у Європі" (CARE), що вносить зміни до законодавчої бази на 2014-2020 роки, яка регулює Європейські структурні та інвестиційні фонди (ESIF) та Фонд європейської допомоги для найбільш знедолених (FEAD).

Зміни передбачають виняткову гнучкість передачі ресурсів між програмами, що фінансуються Європейським фондом регіонального розвитку та Європейським соціальним фондом, для подолання припливу біженців.

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Країни-члени можуть використати загалом до 9,5 мільярдів євро в рамках траншу REACT-EU на 2022 рік, однієї з найбільших постпандемічних державних інвестиційних програм ЄС, а також нерозподілених ресурсів політики згуртованості в рамках бюджетного періоду 2014-2020 років.

Регламент також продовжує на один звітний рік 100% фінансування з бюджету ЄС для програм згуртованості.

Продовження 100% фінансування, розблокування незапланованого фінансування згуртованості на 2014-2020 роки та транш React-EU на 2022 рік, за оцінками, вивільнять майже 17 мільярдів євро, які країни члени можуть використати на допомогу біженцям.

Теми: ЄСбіженціУкраїна
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