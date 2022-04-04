Окупанти обстріляли церкву на Луганщині: два священники отримали поранення

Російські військові обстріляли храм у Рубіжному Луганської області, поранень зазнали двоє священників.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Деталі: Російський снаряд влучив у церкву на честь святителя Луки Кримського у Рубіжному (належить до Сєверодонецької єпархії Української православної церкви Московського патріархату –ред.).

Обстрілом пробило покрівлю храму. Осколки поранили настоятеля, а також священника іншого храму, який у цей момент також знаходився на храмовій території.