Окупанти обстріляли церкву на Луганщині: два священники отримали поранення
Понеділок, 4 квітня 2022, 13:02
Російські військові обстріляли храм у Рубіжному Луганської області, поранень зазнали двоє священників.
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай
Деталі: Російський снаряд влучив у церкву на честь святителя Луки Кримського у Рубіжному (належить до Сєверодонецької єпархії Української православної церкви Московського патріархату –ред.).
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Обстрілом пробило покрівлю храму. Осколки поранили настоятеля, а також священника іншого храму, який у цей момент також знаходився на храмовій території.