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Окупанти обстріляли церкву на Луганщині: два священники отримали поранення

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 квітня 2022, 13:02

Російські військові обстріляли храм у Рубіжному Луганської області, поранень зазнали двоє священників.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Деталі: Російський снаряд влучив у церкву на честь святителя Луки Кримського у Рубіжному (належить до Сєверодонецької єпархії Української православної церкви Московського патріархату –ред.).

 

Обстрілом  пробило покрівлю храму. Осколки поранили настоятеля, а також священника іншого храму, який у цей момент також знаходився на храмовій території.

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Теми: Луганська областьвійнацерква
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