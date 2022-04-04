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Меркель відповіла на звинувачення Зеленського і запрошення в Бучу

"Європейська правда"Понеділок, 4 квітня 2022, 13:33

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель наполягає, що вважає правильним своє рішення не приймати Україну до НАТО у 2008 році, незважаючи на критику з боку президента України Володимира Зеленського. 

Про це заявила в понеділок речниця Меркель на запит агентства DPA, пише "Європейська правда".

"Федеральний канцлер доктор Ангела Меркель підтримує свої рішення у зв'язку з самітом НАТО 2008 року в Бухаресті", - сказала речниця.

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Водночас, Меркель підтримала міжнародні зусилля щодо припинення російської загарбницької війни в Україні, але не стала реагувати на запрошення приїхати в Бучу.

"З огляду на звірства, які стають помітними в Бучі та інших місцях України, усі зусилля федерального уряду та міжнародної спільноти бути на боці України та покласти край варварству та війні Росії проти України мають повну підтримку колишньої канцлерки", - додала речниця.

Президент України Володимир Зеленський напередодні запросив колишню федеральну канцлерку Німеччини Ангелу Меркель та експрезидента Франції Ніколя Саркозі відвідати Бучу, щоб самим "побачити, до чого призвела політика поступок Росії".

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Зеленський також нагадав, що 3 квітня виповнилося 14 років саміту НАТО в Бухаресті, коли був шанс забрати Україну з "сірої зони" на сході Європи.

Теми: МеркельЗеленськийНАТО
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