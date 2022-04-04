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З Чернігова організували безпечний маршрут – ОДА

Роман ПетренкоПонеділок, 4 квітня 2022, 21:34
В’ЯЧЕСЛАВ ЧАУС У ЧЕРНІГОВІ, СКРИНШОТ

Російські війська вже залишили околиці Чернігова, а з облцентру організували відносно безпечний маршрут для гуманітарної допомоги та евакуації.

Джерело: глава облдержадміністрації В’ячеслав Чаус в ефірі телемарафону, командувач військ оперативного командування "Північ" Віктор Ніколюк

Пряма мова Чауса: "Війська російського агресора відійшли від Чернігова та відходять із області. Ми спільно з військовими організували та відкрили альтернативний тимчасовий маршрут, який є відносно безпечним і яким можна доставити гуманітарну допомогу та можна вивозити людей".

Деталі: Глава ОДА не уточнив, звідки маршрут, ймовірно, з Києва.

Чаус також порадив людям не повертатися в область, які хочуть забрати речі або вивезти різним, принаймні, не робити це сьогодні, 4 квітня.

Він нагадує, що ракетні обстріли відбуваються по всій країні і Чернігів не є безпечним навіть зараз.

Увечері командувач ОК "Північ" Ніколюк повідомив, що безпечний маршрут організували на відрізку Гончарівське-Чернігів. За його словами, негабаритні автомобілі можуть спокійно і безпечно їздити цим маршрутом. 

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Теми: ЧернігіввійнаРосія
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