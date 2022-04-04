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Єврокомісія цього тижня зробить крок до отримання Україною статусу кандидата в ЄС

"Європейська правда"Понеділок, 4 квітня 2022, 14:09

Європейська комісія цього тижня планує передати Україні опитувальник, що є необхідним етапом для набуття Україною статусу кандидата.

Про це заявила у понеділок віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, відповідаючи на запитання кореспондента "Європейської правди"

"Ми очікуємо, що цього тижня будуть позитивні новини щодо наступних кроків, які мають бути для отримання Україною статусу кандидата",  - заявила вона, уточнивши, що йдеться саме про опитувальник.

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"Це буде нестандартний документ, менший за обсягом. Чекаємо на цей документ цього тижня", - додала віцепрем'єрка.

Стефанішина наголосила, що уряд протягом двох останніх тижнів готував проєкти відповідей на очікуваний опитувальних, тому готовий офіційно відповісти за дуже стислий час. Вона переконана, що у відповідь Єврокомісія підтвердить статус кандидата для України

"Ми очікуємо, що до кінця квітня Єврокомісія завершить внутрішні процедури і підтвердить відповідність України критеріям для отримання статусу кандидата. Далі – політичне рішення про надання Україні статусу кандидата", - наголосила віцепрем'єрка.

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Детально про подальшу процедуру читайте у статті Кандидатський максимум: як Єврокомісія планує просувати Україну до членства у ЄС

Теми: ЄСУкраїна
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