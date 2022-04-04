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Італія підтримає санкції ЄС проти російського газу

Понеділок, 4 квітня 2022, 14:43

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що після звірств у Бучі Італія підтримає санкції проти російського газу.

Про це він сказав після зустрічі з колегами з Хорватії та Словенії у Загребі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa.

"Італія не накладе вето на російські газові санкції", - сказав він.

Італія отримує близько 40% свого імпорту газу з Росії, після вторгнення РФ в Україну вона намагається знайти альтернативи та диверсифікувати свої поставки.

Ді Майо раніше відвідав Азербайджан для зміцнення енергетичних зв'язків між двома країнами.

Якщо поставки російського газу буде припинено негайно, міністр екологічного переходу Роберто Чінголані вважає, що країна не матиме багато проблем у найближчі теплі місяці.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявля, що, хоча заміну 30-40% російських поставок газу можна знайти негайно, замінити решту буде набагато важче

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Після звірств у Бучі президент Франції Еммануель Макрон  виступив за посилення санкцій проти Росії і запровадження обмежень на імпорт російської нафти і вугілля.

Як повідомлялося, посли ЄС у середу обговорять розширення санкцій проти Росії, серед яких можливість ембарго на російські енергоносії.

Однак у Німеччині після того, як українські та європейські чиновники звинуватили російські війська у скоєнні звірств під Києвом, зокрема в Бучі, немає єдності щодо негайної зупинки імпорту російських енергоносіїв.

Теми: ІталіясанкціїРосія
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