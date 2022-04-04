Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Італія підтримає санкції ЄС проти російського газу

Понеділок, 4 квітня 2022, 14:43

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що після звірств у Бучі Італія підтримає санкції проти російського газу.

Про це він сказав після зустрічі з колегами з Хорватії та Словенії у Загребі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa.

"Італія не накладе вето на російські газові санкції", - сказав він.

Реклама:

Італія отримує близько 40% свого імпорту газу з Росії, після вторгнення РФ в Україну вона намагається знайти альтернативи та диверсифікувати свої поставки.

Ді Майо раніше відвідав Азербайджан для зміцнення енергетичних зв'язків між двома країнами.

Якщо поставки російського газу буде припинено негайно, міністр екологічного переходу Роберто Чінголані вважає, що країна не матиме багато проблем у найближчі теплі місяці.

ВІДЕО ДНЯ

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявля, що, хоча заміну 30-40% російських поставок газу можна знайти негайно, замінити решту буде набагато важче

Після звірств у Бучі президент Франції Еммануель Макрон  виступив за посилення санкцій проти Росії і запровадження обмежень на імпорт російської нафти і вугілля.

Як повідомлялося, посли ЄС у середу обговорять розширення санкцій проти Росії, серед яких можливість ембарго на російські енергоносії.

Однак у Німеччині після того, як українські та європейські чиновники звинуватили російські війська у скоєнні звірств під Києвом, зокрема в Бучі, немає єдності щодо негайної зупинки імпорту російських енергоносіїв.

Теми: ІталіясанкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Італія
В Італії заявили про відсутність бажаних результатів від участі в торговій ініціативі Китаю
Партнер Мелоні потрапив у скандал через "пораду" дівчатам, як не бути зґвалтованими
В Італії потрапив у ДТП автобус з українцями, є постраждалі
Останні новини
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
Усі новини...
Реклама: