На головному прокремлівському пропагандистському сайті "РІА Новини" вийшла стаття про те, що росіянам хочеться зробити з Україною. Серед іншого, окупанти хочуть "перевиховати" український народ, а також влаштувати жорстку цензуру в політиці, культурі та освіті.

Джерело: РИА Новини

Дослівно: "Має бути проведена тотальна люстрація. Ліквідовані та заборонені будь-які організації, що пов'язали себе з практикою нацизму. Однак, крім верхівки, винна і значна частина народної маси, яка є пасивними нацистами, посібниками нацизму.

Вони підтримували нацистську владу та потурали їй. Справедливе покарання цієї частини населення можливе лише як несення неминучого тягаря справедливої ​​війни проти нацистської системи, що ведеться по можливості дбайливо та обачно щодо цивільних осіб.

Подальша денацифікація цієї маси населення полягає у перевихованні, яке досягається ідеологічними репресіями (придушенням) нацистських установок та жорсткою цензурою: не лише у політичній сфері, але обов'язково також у сфері культури та освіти.

Денацифікація неминуче буде й деукраїнізацією — відмовою від розпочатого ще радянською владою масштабного штучного роздмухування етнічного компонента самоідентифікації населення територій історичних Малоросії та Новоросії.

Дебандеризації буде самої по собі недостатньо для денацифікації — бандерівський елемент є лише виконавцем і ширмою, маскуванням для європейського проєкту нацистської України, тому денацифікація України — це її неминуча деєвропеїзація.

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Зрозуміло, має пройти деякий час, за який люди оговтаються від шоку військових дій, переконаються у довгострокових намірах Росії – у тому, що "їх не покинуть".

Деталі: Далі пропагандисти описують чим хочуть займатися після війни.

Серед іншого – "ліквідація" ЗСУ, формування своїх органів влади та міліції, "інсталяція" російського інформаційного простору, вилучення підручників історії, масові слідчі дії, люстрація минулої влади, встановлення своїх пам'яток, а також "включення комплексу антифашистських та денацифікаційних норм до конституції нових народних республік".

Росіяни хотіли б створити органи денацифікації на 25 років.

Нагадаємо: Автор цієї статті – Тимофій Сергійцев, відомий як автор плакату про три сорти українців.

Читайте докладніше у колонці Сергія Лещенка: Лондонська нерухомість ідеолога українського розколу