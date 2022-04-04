Рецепт знищення України запропонував автор плаката про "три сорти українців"
На головному прокремлівському пропагандистському сайті "РІА Новини" вийшла стаття про те, що росіянам хочеться зробити з Україною. Серед іншого, окупанти хочуть "перевиховати" український народ, а також влаштувати жорстку цензуру в політиці, культурі та освіті.
Джерело: РИА Новини
Дослівно: "Має бути проведена тотальна люстрація. Ліквідовані та заборонені будь-які організації, що пов'язали себе з практикою нацизму. Однак, крім верхівки, винна і значна частина народної маси, яка є пасивними нацистами, посібниками нацизму.
Вони підтримували нацистську владу та потурали їй. Справедливе покарання цієї частини населення можливе лише як несення неминучого тягаря справедливої війни проти нацистської системи, що ведеться по можливості дбайливо та обачно щодо цивільних осіб.
Подальша денацифікація цієї маси населення полягає у перевихованні, яке досягається ідеологічними репресіями (придушенням) нацистських установок та жорсткою цензурою: не лише у політичній сфері, але обов'язково також у сфері культури та освіти.
Денацифікація неминуче буде й деукраїнізацією — відмовою від розпочатого ще радянською владою масштабного штучного роздмухування етнічного компонента самоідентифікації населення територій історичних Малоросії та Новоросії.
Дебандеризації буде самої по собі недостатньо для денацифікації — бандерівський елемент є лише виконавцем і ширмою, маскуванням для європейського проєкту нацистської України, тому денацифікація України — це її неминуча деєвропеїзація.
Зрозуміло, має пройти деякий час, за який люди оговтаються від шоку військових дій, переконаються у довгострокових намірах Росії – у тому, що "їх не покинуть".
Деталі: Далі пропагандисти описують чим хочуть займатися після війни.
Серед іншого – "ліквідація" ЗСУ, формування своїх органів влади та міліції, "інсталяція" російського інформаційного простору, вилучення підручників історії, масові слідчі дії, люстрація минулої влади, встановлення своїх пам'яток, а також "включення комплексу антифашистських та денацифікаційних норм до конституції нових народних республік".
Росіяни хотіли б створити органи денацифікації на 25 років.
Нагадаємо: Автор цієї статті – Тимофій Сергійцев, відомий як автор плакату про три сорти українців.
Читайте докладніше у колонці Сергія Лещенка: Лондонська нерухомість ідеолога українського розколу