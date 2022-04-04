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СІТ отримала підтвердження, що Росія перекидає війська на схід України

Ірина БалачукПонеділок, 4 квітня 2022, 15:11
СІТ отримала підтвердження, що Росія перекидає війська на схід України
Скриншот з відео

Журналісти-розслідувачі Conflict Intelligence Team отримали підтвердження того, що Росія перекидає війська з Київської області та резерви на Донбаський напрямок.

Джерело: CIT

Дослівно СІТ: "В останні дні представники української влади та західних розвідок, а також військові аналітики попереджають, що російські сили, які виводять із півночі України, можуть бути перекинуті на Донбас. Сьогодні ми отримали перше підтвердження цієї інформації".

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Деталі: 2 квітня на відео в Білорусі було знято ешелон із десантною технікою (БМД-2). За даними CIT, на ешелоні можуть бути машини зі складу десантних частин або з'єднань, які брали участь у боях на території Київської області – 76-ї десантно-штурмової дивізії, 98-ї повітряно-десантної дивізії або 31-ї десантно-штурмової бригади.

Згідно з базою даних російської залізниці, ешелон іде на станцію Новий Оскол у Бєлгородській області – це неподалік від кордону з окупованою частиною Харківської області.

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Також на розташовану неподалік станцію Валуйки йде ешелон з Т-72Б3, який вирушив з Єльні, де дислокований 59-й танковий полк 144-ї мотострілецької дивізії. За даними CIT, в останні тижні перед вторгненням там перебувала техніка 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу.

Журналісти-розслідувачі припускають, що ці танки могли не брати участі у вторгненні через несправності, а тепер їх відремонтували.

Повідомляється, що техніка, яка прибула, швидше за все, пройде на південь через Куп'янськ і Ізюм, нещодавно захоплений російськими військами, у напрямку Слов'янська Донецької області.

"Перекидання як виведених, так і, можливо, раніше не задіяних машин означає, що російське командування налаштоване серйозно, і що найближчими днями битва за Донбас тільки розгорятиметься", – підсумували в СІТ.

Теми: РосіявійнаДонбас
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