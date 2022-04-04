Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ракетний обстріл Одеси: окупанти пошкодили НПЗ, є поранений - прокуратура

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 квітня 2022, 15:53
Ракетний обстріл Одеси: окупанти пошкодили НПЗ, є поранений - прокуратура
фото прокуратури

Внаслідок ракетних ударів Росії 3 квітня по нафтопереробному заводу та нафтосховищах в Одесі знищено резервуари з пальним, пошкоджено будівлі та газові комунікації.

Джерело: прокуратура Одещини

Деталі: Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни збройними силами РФ.

Реклама:

За даними слідства, вранці 3 квітня 2022 року військовослужбовці РФ завдали ракетних ударів по території нафтопереробного заводу та нафтосховищ в Одесі.

Внаслідок удару знищено резервуари з пальним, пошкоджено господарські будівлі та газові комунікації.

Одного громадянина госпіталізували до лікарні з пораненнями, інформація щодо загиблих - відсутня.

ВІДЕО ДНЯ

Також через ракетний обстріл зазнали суттєвих руйнувань об’єкти цивільної інфраструктури.

Вказано, що наразі на місці події проводяться необхідні слідчі дії, працюють співробітники ДСНС.

 

Теми: війнаОдеса
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
війна
"Сідаємо в човни по 10 чоловік. А над нами літають російські СУшки". Командир спецпідрозділу ГУР Торкотюк про операції в Чорному морі
Окупанти заявляють про вибухи в районі Севастопольської бухти
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Останні новини
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
Усі новини...
Реклама: