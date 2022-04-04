Ракетний обстріл Одеси: окупанти пошкодили НПЗ, є поранений - прокуратура
Внаслідок ракетних ударів Росії 3 квітня по нафтопереробному заводу та нафтосховищах в Одесі знищено резервуари з пальним, пошкоджено будівлі та газові комунікації.
Джерело: прокуратура Одещини
Деталі: Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни збройними силами РФ.
За даними слідства, вранці 3 квітня 2022 року військовослужбовці РФ завдали ракетних ударів по території нафтопереробного заводу та нафтосховищ в Одесі.
Внаслідок удару знищено резервуари з пальним, пошкоджено господарські будівлі та газові комунікації.
Одного громадянина госпіталізували до лікарні з пораненнями, інформація щодо загиблих - відсутня.
Також через ракетний обстріл зазнали суттєвих руйнувань об’єкти цивільної інфраструктури.
Вказано, що наразі на місці події проводяться необхідні слідчі дії, працюють співробітники ДСНС.