Ракетний обстріл Одеси: окупанти пошкодили НПЗ, є поранений - прокуратура

Внаслідок ракетних ударів Росії 3 квітня по нафтопереробному заводу та нафтосховищах в Одесі знищено резервуари з пальним, пошкоджено будівлі та газові комунікації.

Джерело: прокуратура Одещини

Деталі: Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни збройними силами РФ.

За даними слідства, вранці 3 квітня 2022 року військовослужбовці РФ завдали ракетних ударів по території нафтопереробного заводу та нафтосховищ в Одесі.

Внаслідок удару знищено резервуари з пальним, пошкоджено господарські будівлі та газові комунікації.

Одного громадянина госпіталізували до лікарні з пораненнями, інформація щодо загиблих - відсутня.

Також через ракетний обстріл зазнали суттєвих руйнувань об’єкти цивільної інфраструктури.

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Вказано, що наразі на місці події проводяться необхідні слідчі дії, працюють співробітники ДСНС.