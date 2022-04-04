Литва висилає посла Росії і закриває консульство в Клайпеді

Міністерство закордонних справ Литви прийняло рішення знизити рівень дипломатичного представництва з Росією і наказало послу РФ залишити країну.

Про це йдеться у заяві на сайті МЗС Литви, пише "Європейська правда".

Уряд Литви також закриває консульство в Клайпеді, "з огляду на загальну неконструктивну роль російської дипломатичної служби в її агресії проти України".

"Литва, висловлюючи повну солідарність з Україною та народом України, які зазнають безпрецедентної агресії з боку Росії, знижує рівень дипломатичного представництва з Росією", - заявив міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Міністр наголосив, що Литва рішуче засуджує звірства, скоєні російськими збройними силами у різних окупованих містах України, у тому числі жорстокі розправи у Бучі та інших українських містах, які, безперечно, будуть включені до списку злочинів, скоєних на території Європи.

"Із визволенням інших міст ми також можемо побачити більше прикладів мерзенних військових злочинів. Усі військові злочини та злочини проти людяності, вчинені російськими збройними силами в Україні, не будуть забуті", - сказав міністр.

Нагадаємо, 29 березня Бельгія, Нідерланди, Ірландія та Чехія оголосили про видворення співробітників російських посольств. Вони дали зрозуміти, що росіяни використали дипломатичне прикриття для шпигунської діяльності.