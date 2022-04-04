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Росія готується захопити Харків – Міноборони

Роман ПетренкоПонеділок, 4 квітня 2022, 17:12
будівля ХАРКІВСЬКОЇ ОДА НА ПЛОЩІ СВОБОДИ ПІСЛЯ РАКЕТНОГО УДАРУ. ФОТО: GETTY IMAGES

Російські окупаційні війська готуються захопити Харків та атакувати українські війська в зоні ООС, повідомив спікер Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

Джерело: Мотузяник під час брифінгу в Медіацентрі

Пряма мова Мотузяника: "Основні зусилля противник зосередив на підготовці до відновлення наступальних дій, аби оточити угруповання Об’єднаних сил та оволодіти містом Харків.

Противник посилює угруповань військ західного і південного військових округів у Слобожанському і Донецькому операційних районах. Робить це як за рахунок перекидання військ з інших військових округів, так і шляхом залучення підрозділів мобілізаційного резерву.

Також ворог налагоджує маршрути логістичного забезпечення угруповань військ, створює запаси боєприпасів, ракет та ПММ, а також здійснює підготовку медичних установ до прийому великої кількості поранених".

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Теми: ХарківРосіявійнаокупація
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