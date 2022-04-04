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"Війна - не привід порушувати ПДР": патрульні закликають українців їздити відповідально

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 квітня 2022, 17:19
фото поліції

Патрульна поліція України закликає громадян дотримуватися правил дорожнього руху і не поповнювати статистику смертельних ДТП.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Пряма мова: "Війна - не привід порушувати ПДР та їздити як заманеться!

 

Чомусь з початком війни багато громадян вирішили, що дотримання ПДР, це вже вчорашній день і не обов'язкова вимога.

 

Наголошую, що адміністративну та кримінальну відповідальність ніхто не скасовував. Все так само не можна керувати транспортним засобом в стані сп’яніння і порушувати швидкість та інші вимоги ПДР".

Деталі: Білошицький підкреслює, що патрульні продовжують фіксувати ДТП з загиблими або травмованими. В багатьох випадках, це п‘яні водії, які не мають інстинкту самозбереження.

За його словами, дуже багато страшних ДТП трапляється в тих місцях, які до цього навіть не були аварійними.

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"В цей тяжкий час закон і порядок мають панувати в нашій державі, як ніколи. Адже без цього буде хаос, який буде допомагати ворогу. А ми не можемо цього допустити. Тільки до перемоги", - зазначив правоохоронець.

Теми: автополіція
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