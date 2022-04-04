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Донеччина: у Мангуші росіяни затримали представників МКЧХ – мер Маріуполя

Катерина ТищенкоПонеділок, 4 квітня 2022, 17:24
Донеччина: у Мангуші росіяни затримали представників МКЧХ – мер Маріуполя
ВАДИМ БОЙЧЕНКО, ФОТО MARIUPOLRADA.GOV.UA

У місті Мангуш Донецьої області російські військові затримали представників Міжнародного Червоного хреста, які намагались дістатись заблокованого Маріуполя.

Джерело: мер Маріуполя Вадим Бойченко на брифінгу в Медіа-центрі Україна

Пряма мова: "Вчора представники Міжнародного Червоного Хреста поїхали в Маріуполь. Вони доїхали до міста Мангуш, там вони були заарештовані".

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Деталі: Бойченко повідомив, що віцепрем’єр Ірина Верещук займається тим, щоб визволити захоплених представників МКЧХ, щоб вони потрапили на підконтрольну Україні територію.

Теми: Донецька областьЧервоний ХрестМаріуполь
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