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Житомирщина вільна від російських військ – голова ОВА

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 квітня 2022, 17:44
Житомирщина вільна від російських військ – голова ОВА
ілюстративне фото з Житомирської ОВА

На Житомирщині ворога було відкинуто і станом на 4 квітня російських окупаційних військ на теренах області немає.

Джерело: керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко

Пряма мова: "Ми поетапно відкидали ворога за ті рубежі, де він стояв. І сьогодні я хочу сказати, що російських окупаційних військ на теренах Житомирщини немає. Вони пішли з Народицької територіальної громади, де були окопані. Пішли, частково залишивши свою техніку, боєприпаси.. Але також пішли, замінувавши приватні оселі, ліси…"

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Деталі: Бунечко наголосив, що війна не закінчилася, просто ворог передислоковує сили і засоби. Очільник ОВА наголосив на небезпеці, яку несуть заміновані теориторії та загрозі можливих ракетних обстрілів.

Крім цього керівник ОВА повідомляє, що рішенням Ради оборони Житомирщини на території області посилюється контроль за поводженням з вогнепальною зброєю.

Пересування у населених пунктах зі зброєю дозволяється лише тим, хто знаходиться при виконанні службових обов'язків (несе чергування, здійснює патрулювання відповідно до наказів командування). В інших випадках – зброя особового складу має залишатися у спеціально обладнаних для її зберігання місцях.

ВІДЕО ДНЯ

Командири підрозділів Сил територіальної оборони ЗСУ та керівники добровольчих формувань територіальних громад мають посилити контроль за використанням вогнепальної зброї.

Теми: Житомирщинавійна
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